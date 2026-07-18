潮新闻客户端 2026-07-18 20:43:51

近日，温州理工学院与温州宏丰电工合金股份有限公司正式签署战略合作协议，并举行捐赠仪式。温州宏丰向学校捐资1000万元，设立“温理工温州宏丰专项合作基金”，用于奖学奖教和横向科研合作。

近日，温州理工学院与温州宏丰电工合金股份有限公司正式签署战略合作协议，并举行捐赠仪式。温州宏丰向学校捐资1000万元，设立“温理工温州宏丰专项合作基金”，用于奖学奖教和横向科研合作。

温州理工学院供图

企业为何要与地方高校“联姻”？据介绍，温州宏丰是温州本土成长起来的上市龙头企业，长期深耕电工合金新材料领域，以自主创新闻名，是温州先进制造业的标杆。而温州理工学院作为应用型本科高校，工科特色鲜明，在新材料、智能制造、数据科学等方面具有扎实的科研积累。双方产业方向与学科布局高度契合，资源互补性强，合作空间广阔。

根据协议，专项合作基金将重点投向两个方向：一部分设立奖学奖教金，激励师生夯实专业基础；另一部分作为项目合作金，支持企业技术难题攻关和科研成果转化。这一安排既着眼“育人”，又聚焦“兴业”，旨在培养更多知行合一、理论与实践兼备的复合型人才。

温理工党委书记陈永光表示，未来将以此为契机，重点推进三方面合作。首先是共建新材料技术攻关新高地，校企联合打造实验室和博士创新站，聚焦产业关键技术瓶颈，开展协同攻关，形成校企协同创新的示范平台。其次是探索应用型人才培养新模式，推行订单式培养和实训基地共建，实现学生学习与就业无缝衔接。第三是构建长效可持续的合作新生态，规范用好专项基金，常态化开展学术交流和产业研学，推动双向赋能、共赢发展。

温州宏丰董事长兼总裁陈晓介绍说，企业的核心竞争力在于技术，技术的生命力则源于能够将理论化为实干的复合型人才。此次设立专项基金，正是希望发挥企业产业经验与高校科研力量的叠加优势，在材料领域的关键技术攻关上实现突破，同时为行业输送更多知行合一的生力军。

在与会人员的共同见证下，校企双方代表签署合作协议并完成捐赠交接。校方承诺将规范用好每一笔基金，确保其在教学改革、科研创新和人才培养中发挥最大效用，同时将持续深化与本土龙头企业的联动机制，推动教育链、人才链、创新链和产业链的有机衔接。

此次千万级专项基金的落地，是温理工深化产教融合、服务区域产业升级的重要里程碑。下一步，校企双方将依托合作协议和专项基金，在联合技术攻关、人才订单培养、成果产业化应用等方面开展深度协作，为温州新材料产业转型升级和制造业高质量发展注入强劲动能。学校也将继续秉持开放办学理念，紧密对接行业龙头，不断提升应用型人才培养质量和服务地方发展的贡献度。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 温州这家上市龙头企业，为何要投千万基金给地方高校？

记者 叶小西 通讯员 陈有为

本文转自：温州新闻网 66wz.com