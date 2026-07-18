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探寻亿万年生命史 南京古生物博物馆掀起暑期研学热

中国新闻网 2026-07-18 22:39:36

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为观众参观邓氏贵州鱼龙化石。中新社记者 泱波 摄　

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为观众参观合川马门溪龙等恐龙标本。中新社记者 泱波 摄 

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为观众在展厅内参观。中新社记者 泱波 摄 

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为观众在展厅内参观各类化石。中新社记者 泱波 摄 

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为展出的晚三叠纪周氏黔鱼龙。中新社记者 泱波 摄 

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为展出的和政生物群生物化石。中新社记者 泱波 摄 

　　7月18日，正值暑期，众多家长带着孩子走进南京古生物博物馆，参观巨型恐龙骨架、五亿多年前澄江生物群化石、珍稀古植物标本等，沉浸式追溯地球演变历程，探寻亿万年前波澜壮阔的史前生命故事。图为观众在展厅内参观生物化石。中新社记者 泱波 摄 

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原标题： 探寻亿万年生命史 南京古生物博物馆掀起暑期研学热

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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