新华网 2026-07-18 22:41:18

黄山迎客松、黄梅戏、徽州古村落、文房四宝……近日在英国伦敦举行的安徽文旅推介会上，徽风皖韵随着一部宣传片的播放徐徐展现。当镜头切换到新能源汽车驶下生产线、机器人灵活作业、现代商业街区人流如织等画面时，不少英国嘉宾纷纷举起手机拍摄。

这些被定格的瞬间折射出海外游客对中国的新认识。除了山水建筑、传统人文，他们也想看看一个充满活力的现代中国。

今年暑期以来，包括英国在内的欧洲国家来华游客数量持续攀升。随着“中国游”持续升温，海外游客的关注视角不断更新。从最初打卡长城、故宫、熊猫、美食，到如今体验无人驾驶、观看无人机编队表演、参观新能源汽车工厂，科技元素正成为越来越多外国游客赴华旅行的新期待。

“中国生活在未来！”这是不少外国博主在社交媒体上分享中国之行时常发出的感叹。从机器人配餐到无人机送外卖，从移动支付到人工智能应用，中国科技创新带来的日常生活体验，正在成为海外社交平台的流量热帖，“科技力”正成为吸引海外游客来华旅游的“新引力”。

英国温迪·吴旅行社销售主管加里·金告诉记者，如今英国游客希望体验的是一个“完整的中国”，既有历史文化，也有现代科技，更有充满未来感的生活方式，“不少英国游客到中国后最大的感受就是中国的发展速度超出想象”。

这种变化也推动着旅游产品不断升级。金介绍，旅行社推出了一条名为“明日之城”的中国旅游线路，把新能源汽车、手机制造等现代产业体验纳入行程。此次安徽文旅推介会上，人工智能、绿色能源等新兴产业同样成为人们关注的重点。“未来，安徽完全可以成为科技旅游的新目的地。”金说。

科技之外，中国城市旺盛的消费活力，也在不断刷新海外游客对中国的印象。

英国“月眼”新媒体公司创始人威廉·阿德林顿曾多次到中国旅游、考察。他告诉记者，每次来中国，都能发现新变化。“经济、基础设施建设、产业发展，一切都在向前推进。”令他印象深刻的不仅是不断更新的城市面貌，还有层出不穷的新产品、消费新场景。

金对此深有同感，坦言每次前往中国前都会提醒游客，“行李箱一定要留出空间。”外国游客依旧青睐丝绸、茶叶、手工艺品等传统纪念品，同时，越来越多的人将折叠屏手机、AI眼镜、智能穿戴设备、机器人玩具等科技产品装进行李箱。“中国游”不断激发“中国购”，“中国制造”“中国创造”以更加鲜活的方式走进海外消费者的生活。

“中国游”持续升温还得益于免签政策不断优化、支付服务更加便利、国际航线不断恢复等一系列便利化举措。随着来华旅游更加轻松便捷，越来越多外国游客有机会近距离感受一个真实、立体、全面的中国。

今年2月17日起，中国对英国持普通护照人员实施免签入境政策。英国国家旅游局首席执行官帕特里夏·耶茨表示，免签政策让英国游客赴华旅行更加便利，进一步拉近了双方的文化联系。“旅游的价值远不止于经济。旅游能建立友谊、增进文化理解和人与人之间的联系。”

爱丁堡大学中文专业毕业生塔莉娅·迪克斯对此颇为认同。她告诉记者，对许多海外年轻人来说，拉布布等中国文化潮流让世界看到一个“可爱的中国”，也激发了他们走进中国、了解中国的兴趣；而真正来到中国、与中国人面对面交流则让他们更直观地感受到中国人的热情、友好和开放。在她看来，这种开放包容、真诚友善所展现出的“亲和力”，正成为越来越多外国游客愿意再次来到中国的重要原因。

正如英国《旅游评论》杂志网站刊文所说：“面对面友好接触是化解隔阂的最佳途径。”

来 源：新华网

原标题： 从看风景到看未来——“中国游”的“新引力”

记者：高文成

本文转自：温州新闻网 66wz.com