新华网 2026-07-18 22:42:31

为加快构建现代化雨水情监测预报预警体系、大力推进水文现代化建设，水利部近日印发《水文现代化建设三年行动方案（2026—2028年）》，启动水文现代化建设三年行动。

记者了解到，方案从完善国家水文站网体系、加快雨水情监测预报“三道防线”建设应用、提升水资源监测分析评价能力、增强水文科技创新能力、深化水文行业管理等五方面明确了重点任务。方案提出，到2028年，推动国家水文站网体系进一步优化，雨水情监测立体感知能力进一步提升，“三道防线”耦合贯通范围进一步扩大至有防洪任务的主要江河流域，水资源水生态监测分析评价体系更加完善，水文新质生产力加速发展，水文行业管理能力明显提升。

来 源：新华网

原标题： 水利部启动水文现代化建设三年行动

记者：魏弘毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com