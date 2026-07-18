新华网 2026-07-18 22:45:00

问：据报道，英国政府16日宣布，依据《钢铁产业（国有化）法案》已将英国钢铁公司国有化，接管这家此前由中国敬业集团控股的企业，并将通过次级立法建立赔偿机制，独立评估赔偿事宜。英首相斯塔默称，该决定保障了英国钢铁业的未来，保护了技术型就业岗位。中方对此有何评论？

答：中国商务部已作出回应，你可以查阅。我想强调的是，此事已引起中国民众高度关注。英方如何处理此事将直接影响中国投资者对英投资环境的看法，影响中国民众对英国政府信誉的看法。中英签有投资保护协定，投资者的正当合法权益必须依法得到充分保障。中方敦促英方切实尊重市场原则和契约精神，找到包括如何赔偿等双方都能接受的解决方案。中方支持企业运用法律手段维权，正密切关注事件进展，必要时将采取维权措施。

来 源：新华网

原标题： 外交部发言人就英钢国有化问题答记者问

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