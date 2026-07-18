报告显示我国农业绿色发展水平持续向好
新华社 2026-07-18 22:45:12
7月18日，中国农业科学院和中国农业绿色发展研究会发布《中国农业绿色发展报告2025》。报告显示，2025年我国农业绿色发展水平持续向好。
报告提到，在农业资源节约与保育方面，2025年我国农业高效节水稳步推进。截至2025年底，全国粮油作物水肥一体化技术应用面积超过8800万亩；近10年，全国农业年用水量和耕地实际灌溉亩均用水量分别下降了5.7%和14.9%。
在农业产地环境质量方面，科学施肥增效、农药科学使用增效、秸秆综合利用情况持续改善，2025年三大粮食作物（水稻、小麦、玉米）化肥利用率为43.3%，比2020年提高3.1个百分点；三大粮食作物农药利用率为45.0%，比2020年提高4.4个百分点；全国秸秆综合利用率稳定在88%以上，秸秆还田面积累计超过4亿亩。
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所所长吴文斌介绍，中国农业绿色发展报告自2019年起连续8年发布，已成为观察我国农业绿色发展状况的重要窗口。
来 源：新华社
原标题： 报告显示我国农业绿色发展水平持续向好
记者：古一平
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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