rb 2026-07-19 08:36:11

近日，财政部公布2026年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，温州再次名列其中，至此我市已三次获批该国家级红利试点

温州网讯 近日，财政部公布2026年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，温州再次名列其中，至此我市已三次获批该国家级红利试点，累计争取中央奖补资金5000万元，为全市普惠金融创新升级、助企纾困、民生赋能注入“金”动能。

作为民营经济大市、小微企业集聚高地，温州始终将普惠金融作为服务实体经济、优化营商环境、激活市场活力的核心抓手。近年来，市财政局与市府办、市人行、温州金融监管分局等多部门联动，聚焦缓解普惠群体融资难、融资贵问题，持续完善政策支持体系、创新金融产品服务、强化考核激励引导。通过系列创新举措，温州成功构建起“政府引导+银行信贷+担保增信+数字赋能”四位一体的现代化普惠金融发展生态，实现金融资源精准滴灌实体经济。

截至6月末，全市普惠小微企业贷款余额达7470亿元，规模持续稳步扩容，同时融资成本持续下行，贷款平均利率降至3.34%，普惠金融服务覆盖率、可得性、满意度持续提升。

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原标题： 普惠金融带来“金”动能 温州三度上榜国家级示范区

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com