应对烤验 错峰施工
温州日报 2026-07-19 08:45:58
全市各在建工程项目提前部署、科学施策，全面推行“抓两头、歇中间”错峰作业模式，暂停正午高温时段露天作业，在保障施工人员安全健康的前提下，稳步推进重点项目建设与民生工程落地。
温州网讯 昨天傍晚，在鹿城区双屿街道一处工地内，工人抢抓傍晚凉爽时段错峰加紧施工。连日来，受副热带高压影响，我市多地发布高温橙色预警，最高气温突破38℃。面对酷暑“烤”验，全市各在建工程项目提前部署、科学施策，全面推行“抓两头、歇中间”错峰作业模式，暂停正午高温时段露天作业，在保障施工人员安全健康的前提下，稳步推进重点项目建设与民生工程落地。
来 源：温州日报
原标题： 应对烤验 错峰施工
记者 苏巧将 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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