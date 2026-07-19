温州市政务服务中心周六无休日服务忙
温州日报 2026-07-19 08:48:25
温州网讯 昨天，市政务服务中心无休日服务忙，打通便民服务“最后一公里”。
据悉，该中心常态化开设周六无休便民服务受到市民青睐。住房公积金、不动产、社保医保、公安出入境等民生业务皆可办理，大大提升市民办事便利度。市政务服务中心周六服务时段固定为上午9：00～11：30、下午1：30～4：30，国家法定节假日暂停对外开放。服务区分“现场直接办理”和“电话预约办理”两类，方便市民按需前往。
来 源：温州日报
原标题： 市政务服务中心周六无休日服务忙
记者 蒋文广 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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