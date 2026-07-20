苍南入选“蔬菜单品大县”

浙江日报 2026-07-20 09:05:38

浙江的建德、宁海、苍南、龙泉四地入选“蔬菜单品大县”，莲都、景宁双双跻身“蔬菜产业大县”。

当前正是茄子销售旺季，龙泉上垟镇泗源村的茄园里长满了紫把长茄。“我们的‘龙泉茄’主打高山生态品牌，一箱28斤，能比普通牌子多卖10元左右。”种植户丁先敏说，最近“龙泉茄”进了一份权威名录，来咨询的客商更多了。

丁先敏口中的名录，是前不久中国蔬菜协会发布的《全国蔬菜产业大县名录》，浙江的建德、宁海、苍南、龙泉四地入选“蔬菜单品大县”，莲都、景宁双双跻身“蔬菜产业大县”。

“该名录是我国蔬菜产销对接的权威参考工具书。能入选单品大县的，相当于农业领域垂直细分赛道的‘隐形冠军’。”国家大宗蔬菜产业技术体系岗位科学家、省农科院蔬菜研究所所长包崇来说。

各个“身怀绝技”

在蔬菜单品大县中，“中国草莓之乡”建德是全国第三大草莓产地，历经40余年深耕，全产业链产值已破50亿元大关，域外发展规模位居全国首位。宁海是长三角精品设施甜瓜规模产区之一，西甜瓜（西瓜和甜瓜）栽培总面积达3.5万亩，撬动约2亿元产值。苍南是我国南方番茄生产的核心基地，获得过国家农作物品种展示评价基地、全国种植业“三品一标”基地等多项“国字号”荣誉，去年番茄产量约21万吨，全产业链总产值超20亿元。龙泉的高山茄子，凭借约1万亩种植面积创造了约2亿元的年产值，还拿下了全国名特优新农产品与全国“特质农品”两项“国字号”认证。

蔬菜产业大县莲都、景宁都在浙南山区，山地蔬菜优势尤为明显。其中，莲都是《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》选定的蔬菜重点生产县区之一，既有青菜、番茄、黄瓜等大宗品类，也有高山四季豆、茄子、茭白等优势单品，去年蔬菜播种面积为13.90万亩、产量27.54万吨。景宁重点打造“景宁600”区域公共品牌，涵盖该县境内海拔600米以上出产的优质农产品，包括惠明茶、冷水雪茭等122款，去年“景宁600”系列产品销售额达8亿元，平均溢价率超30%。

长期以来，提起蔬菜大县，人们想到的是山东莘县这类种植面积百万亩、年产量500余万吨的“巨无霸”。在“七山一水二分田”的浙江，土地资源金贵，蔬菜产业似乎天然缺乏优势。外界对浙江农业的认知，也往往停留在茶叶、桑蚕、中药材等领域。

但翻开浙江农业的版图，你会发现，蔬菜产业不仅有着特殊地位，更是浙江现代农业“土特产富”全链条发展的一个生动缩影。去年，浙江全省蔬菜播种面积为1045.5万亩、产量2107万吨，相当于以约占全国1%的土地面积，贡献了约占全国2.5%的蔬菜产量。在“十五五”期间，浙江计划建成千亿级农业产业集群10个、百亿级“土特产富”全产业链20条、十亿级“土特产富”全产业链160条。蔬菜正是十个产业集群之一。

因地制宜、差异化发展，是浙江蔬菜产业一大特色。除了上述6县，余姚的榨菜、临海的西蓝花、缙云的茭白、瑞安的花椰菜……浙江很多县域都有自己的“拿手好菜”。

被视作传统“大田式、平铺式”种植天然障碍的山地，更是赋予了浙江蔬菜独特的高山生态禀赋与错峰竞争优势。据悉，“龙泉茄”长在海拔200米至800米以上山区，形成了条形顺直、色泽鲜亮、皮薄肉嫩、清甜爽口的良好品质。相比一般越冬的大棚茄子，它拥有在夏秋季上市的时间错位优势；相比同季其他茄子，其生态品质又“更上层楼”。

小而精专而强

浙江蔬菜产业的优势，更体现在“小而精、专而强”。

“小蔬菜也有大空间。”龙泉市农业农村局经济作物服务站蔬菜业务负责人章宁介绍，这次蔬菜单品大县比拼的是综合规模、品牌效益、带动农户增收三个维度，“龙泉茄”均有过硬表现——龙泉目前仅育苗基地就有4个，年育苗能力达2000万株。当地在主产区推行“六统一分”运营模式，统一种苗、统一技术、统一品牌、统一分级、统一包装、统一销售，搭配分户精细化管理，亩均产值已达2.35万元，辐射带动超4000人就业。

“有了规模，容易形成产业链，进而可以拿到市场话语权，并形成更大的产业升级空间。”多位业内专家表示。例如宁海县西甜瓜栽培总面积达3.5万亩，其中3.3万余亩集中在该县长街镇，占九成以上。镇里合作建立了三门湾甜瓜学院，提供从育种、田间管理到市场销售等技术支持。如今，当地西甜瓜已在长三角市场站稳脚跟。

规模化设施化精品化

规模化、设施化、精品化，是解码浙江蔬菜“隐形冠军”的另一组关键词。

图片来源：苍南发布

在苍南，全县3.55万亩设施番茄从“下枝头”到“上餐桌”都要先做“CT”——光谱扫描。它们在分拣线上经过，接受智能系统自动分级，或进入精品果通道，或前往深加工线。“借助工业化生产，番茄的品控精度上了一个台阶，更受市场认可。”苍南县农业农村局番茄专班负责人沈年桥介绍，目前，苍南已建成两个智能分拣中心，日处理能力合计达250吨。

“现代农业，技术、管理尤为重要。这也是浙江蔬菜产业能突围的底气所在。”省农科院蔬菜研究所副所长顾宏辉以临海西蓝花产业为例介绍。近40年来，省市县三级蔬菜产业科研团队与当地企业、村社、政府部门联动，集成推广新品种、新技术、新设施、新装备。目前，临海已经形成西蓝花生产、加工、销售一体的产销体系，种植面积稳定在7万余亩、年产量9万余吨，产值约3.5亿元，成为全国规模最大的秋冬西蓝花生产中心，临海西蓝花全产业链获评浙江省示范性农业全产业链。

如今，浙江的西蓝花单种植面积已占全国约八分之一，并在技术水平、自主品种占有率上处于领先地位。

浙江蔬菜产业尤其注重育种。记者在一份有“浙江省草莓产业名片”之称的“建德红”的简介上看到：早熟性突出，较同类型品种早上市15天左右；连续结果能力强，综合抗性好，平均亩产量达1700公斤；品质佳、耐贮运，亩均效益较传统品种提升20%以上……

“现在，种苗也可以科学‘定制’了。”龙泉95后新农人蔡欢将父亲的传统大棚“推倒重来”，引入水肥一体化系统、智能温控系统、远程监控系统等“硬设备”。借此，他们可以根据不同的种植需求灵活培育种苗——耐高温的、耐低温的、越冬型的，低、中、高海拔的都有，确保种苗不会出现“水土不服”。

藏在“菜篮子”里的“隐形冠军”，不仅丰富了百姓的餐桌，也拓宽了农户致富路径，更展现出以新质生产力引领农业现代化的潜力。

来 源：浙江日报

原标题： 浙江小县城也出“蔬菜单打冠军”

记者 金春华 实习生 金玉鑫

本文转自：温州新闻网 66wz.com