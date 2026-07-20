温州日报 2026-07-20 09:06:51

近日，由中国汽车报社主办的《全球汽车供应链企业竞争力分析报告（2026）》发布会在沪举办。“2026全球汽车供应链百强”与“2026中国汽车供应链百强”也同步揭晓。本土企业瑞立集团、瑞浦兰钧，在外温商企业科博达上榜“2026中国汽车供应链百强。”

温州网讯 近日，由中国汽车报社主办的《全球汽车供应链企业竞争力分析报告（2026）》发布会在沪举办。“2026全球汽车供应链百强”与“2026中国汽车供应链百强”也同步揭晓。本土企业瑞立集团、瑞浦兰钧，在外温商企业科博达上榜“2026中国汽车供应链百强。”

在此次百强榜单上，瑞立集团以132.5亿元供应链营收排名第46位；瑞浦兰钧供应链营收为100.13亿元，列第55位；科博达供应链营收为66.07亿元，列第73位。百强榜首为宁德时代，供应链营收达到3165亿元。

《全球汽车供应链企业竞争力分析报告（2026）》认为，当前，中国汽车供应链的崛起面临三道坎：核心技术领域的“卡脖子”问题尚未完全破解；全球供应链重构下安全与效率的平衡成为全新难题；整零协同的深度与广度仍有提升空间。从上榜企业表现可以看出，动力电池、汽车电子、线控底盘、车载软件成为行业增长核心增量来源，而燃油动力、低端标准化零部件领域，增长空间则不断收窄。不同赛道企业在营收规模、盈利水平、位次上逐步形成明显分层，赛道选择正从经营策略上升为决定发展上限的战略命题。

来 源：温州日报

原标题： 3家温商企业上榜 “汽车供应链百强”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com