每天10时开抢！超2500万元电影消费券等你来抢
温州网讯 为充分发挥电影产业在暑期消费旺季的强劲带动作用，以实实在在的惠民举措点燃群众观影热情、释放文化消费潜力，浙江省电影消费券暑期惠民观影活动已正式启动，活动将持续至8月31日。
定好闹钟，这个暑假每天10时来Z视介App、淘票票、潮光影微信小程序等抢券。
本轮消费券共计发放2500万元，其中暑期档发放1500万元，其余1000万元将在10月的金秋观影月和春节档发放。消费券发放包括固定面值补贴和天降红包补贴两大类：固定面值补贴包括5元单票立减和8元、10元、15元优惠券；天降红包为平台随机发放的1至60元红包。用户可登录淘票票App、支付宝App-淘票票入口、淘宝App-淘票票入口、微信App-淘票票电影小程序、大麦App-电影频道等平台享受以上优惠，也可登录Z视介App、潮光影微信小程序等平台领取8元、10元、15元优惠券。
领取后当日有效，逾期未使用自动失效。先到先得，抢完为止。所有补贴仅限浙江省内影院使用，具体领取及使用规则以平台页面公布为准。
这意味着，一张35元的电影票，如果使用15元抵扣券，实付金额降至20元，观影性价比大幅提升；再叠加平台天降红包活动，订单最高可全额减免。
为进一步放大电影消费券的带动效应，本次活动联动演出、餐饮、旅行等多元业态，打造“电影+”复合型消费场景。观影用户可在活动页面领取由大麦、淘宝闪购、飞猪等平台提供的演出优惠券、外卖美食券、机酒优惠券等多重福利，让一张电影票带动更多元、更丰富的消费体验。
来 源：温州晚报
作者 金然 何晓婷 郑天一 刘小小
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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