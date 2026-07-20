新华网 2026-07-20 09:37:51

在19日进行的美加墨世界杯决赛中，西班牙队凭借费兰·托雷斯在加时赛的进球，1:0战胜10人阿根廷队，队史第二次夺得世界杯冠军。法国队姆巴佩以10球获得金靴奖。

在19日进行的美加墨世界杯决赛中，西班牙队凭借费兰·托雷斯在加时赛的进球，1:0战胜10人阿根廷队，队史第二次夺得世界杯冠军。法国队姆巴佩以10球获得金靴奖。

7月19日，西班牙队球员费兰·托雷斯（下）在比赛中庆祝进球。新华社记者 徐子鉴 摄

西班牙队曾在2008年和2010年连夺欧锦赛和世界杯冠军，此番他们接连登顶2024年欧锦赛和美加墨世界杯，第二次达成连冠成就。

本场获胜后，西班牙队已经连续38场比赛常规时间保持不败，刷新欧洲球队最长不败纪录。“斗牛军团”本届赛事仅失一球，创造世界杯冠军球队单届最少失球纪录。

全场比赛，西班牙队凭借坚决的反抢和稳健的控球完全压制对手，导致阿根廷队90分钟内没有一脚射门。两队常规时间0:0战平，阿根廷队中场恩佐·费尔南德斯两黄变一红被罚下。直至加时赛第106分钟，波罗右路传中，尼科·威廉姆斯头球回做，下半场替补登场的费兰·托雷斯中路抢点破门，为西班牙队打入制胜球。

7月19日，西班牙队球员库库雷利亚（右）与阿根廷队球员罗德里戈·德保罗在比赛中。新华社记者 肖艺九 摄

上半场比赛，西班牙队占据绝对主动，阿根廷队甚至都未能在西班牙队禁区内触球。西班牙队最有威胁的射门出现在上半场第43分钟，库库雷利亚弧顶贴地远射，皮球稍稍偏出球门。

仅一分钟后，阿根廷队中后卫利桑德罗·马丁内斯因伤被奥塔门迪换下。这也是在本届世界杯淘汰赛中，西班牙队的对手连续第四场比赛有主力受伤被换下场。

易边再战，虽然阿根廷队主教练斯卡洛尼连续做出换人调整，但场上局面依旧没有改观。西班牙队不断围攻，埃米利亚诺·马丁内斯多次做出关键扑救，力保阿根廷队球门不失。

被动局面下，阿根廷队只能通过犯规来试图打断西班牙队节奏。常规时间伤停补时阶段，恩佐吃到第二张黄牌被红牌罚下，阿根廷队只能以10人应战。

整个常规时间内，西班牙队15次射门10次射正，阿根廷队0射门。阿根廷队19次犯规吃到5张黄牌1张红牌，西班牙队没有受到红黄牌处罚。

加时赛第六分钟，替补上场的尼科·威廉姆斯为西班牙队打入一球，但因梅里诺对奥塔门迪犯规在先被判进球无效。

在少打一人且极其被动的局面下，斯卡洛尼在第102分钟用后卫塞内西换下前锋阿尔瓦雷斯，试图全线退守将比赛拖入点球大战。但第106分钟托雷斯的进球，打破了阿根廷队的希望。

丢球后阿根廷队终于发起几次有威胁的进攻，但西蒙尼在禁区内的射门高出了横梁，阿根廷队错失最后得分机会，比分最终定格在0:1。全场比赛西班牙队20次射门，阿根廷队仅2次射门。

而在比赛之外，本场世界杯决赛是国际足联首次在半场时引入中场秀表演，整个中场休息最终耗时超过27分钟。

由于8球在手的梅西本场决赛中未能取得进球，姆巴佩最终以10球获得本届世界杯金靴奖。西班牙队的罗德里获得金球奖。

来 源：新华网

原标题： 世界杯 | 西班牙队二次捧杯 姆巴佩夺“金靴”

记者 肖世尧、岳冉冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com