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永嘉县委书记吴呈钱专题督查水上运动项目安全工作并指导灾后恢复工作

永嘉发布 2026-07-20 09:45:00
7月19日，永嘉县委书记吴呈钱到岩头、岩坦专题督查水上运动项目安全工作并指导灾后恢复工作。

719日，永嘉县委书记吴呈钱到岩头、岩坦专题督查水上运动项目安全工作并指导灾后恢复工作，永嘉县领导黄凡、周望欣参加。

吴呈钱一行首先来到岩头镇塆里村的永嘉县利民茶果开发有限公司，察看果园受灾程度和减灾自救措施，指导农文旅融合发展工作。他指出，台风“巴威”造成永嘉县农作物大面积受灾减产，农业部门要组织精干力量深入田间地头，排摸掌握实情，有力有效指导群众做好生产自救、农业保险减损等，努力把灾害损失降到最低。同时，要因地制宜发展现代农业，把休闲观光、亲子研学、农产品深加工等结合到传统农业中，激活农文旅融合发展的活力，带动农民增收致富、村集体经济发展壮大。

暑期楠溪江游客大幅增长涉水户外活动增多，水上安全管理是重中之重。吴呈钱一行来到岩头镇垟头村，察看沿线水域环境、沿岸风险点位及巡查值守情况，检查水上运动项目的安全措施落实情况。吴呈钱强调，要坚决克服麻痹思想，压实工作责任，扎实开展风险隐患排查，加强“人防+物防+技防”管护巡护，从严整治各类水上安全乱象，同时，加强水上安全宣传，关注水情雨情汛情，做好各类应急预案，筑牢旅游安全屏障，让广大游客在安全的前提下共享楠溪江清凉一夏。

在岩坦镇源头村，吴呈钱一行察看了观景台、露营基地等设施受灾情况，详细了解村庄基础设施恢复运行情况，指导灾后恢复工作。吴呈钱强调，要打一仗进一步，总结防汛防台的经验做法，科学规划基础设施，扎实补齐短板弱项，提升防灾减灾能力。要深耕农文旅融合发展，把恢复重建与乡村全面振兴、生态文明建设等有机结合起来，抓好林相改造、污水管网、旅游配套等设施建设，因地制宜发展特色乡村富民产业，创新旅游业态和消费场景，提升管理服务和运营水平，持续赋能农文旅融合发展。

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原标题： 吴呈钱专题督查水上运动项目安全工作并指导灾后恢复工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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