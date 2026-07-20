龙湾区委书记夏禹桨走访调研律师事务所

龙湾发布 2026-07-20 10:03:07

7月19日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨赴辖区部分律师事务所开展走访调研，实地了解法律服务行业发展现状，进一步推动法律服务与区域发展深度融合，为护航经济社会高质量发展凝聚法治合力。

7月19日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨赴辖区部分律师事务所开展走访调研，实地了解法律服务行业发展现状，进一步推动法律服务与区域发展深度融合，为护航经济社会高质量发展凝聚法治合力。

调研中，夏禹桨先后走进浙江学优律师事务所、上海兰迪（温州）律师事务所、浙江越人律师事务所，实地察看各律所办公环境、软硬件配套设施及团队建设风貌，通过座谈交流的形式，详细听取各家律所在主营业务布局、人才队伍培育、律所文化建设、党建引领发展等方面的工作开展情况，认真记录律所运营发展中遇到的困难，深入了解各律所服务区域法治建设的工作思路与实际需求。

夏禹桨充分肯定各律师事务所近年来取得的发展成效，并对他们长期扎根龙湾，服务区域经济社会发展、助力提升法治营商环境品质做出的贡献表示感谢。他指出，律师事务所是现代服务业重要组成部分，承担着护航经济发展、赋能基层治理、守护社会平安稳定的重要职能。希望各律所立足自身资源优势，主动对接区域发展部署，精准锚定中心工作，持续提升专业法律服务能力，以高质量法治服务护航区域高质量发展。

夏禹桨强调，要聚焦主业做强专业实力，紧扣区域产业发展、企业经营、民生保障等重点领域，持续深耕法律服务主业，同时不断细化服务品类、提升服务精准度，打磨专业化、差异化法律服务产品，持续提升核心竞争力，以过硬的专业能力适配区域发展多元化法治需求。要积极践行公益法律服务，常态化开展公益法律服务，主动下沉企业、社区、校园、乡村开展普法宣传、法律咨询等志愿服务，要聚焦群众急难愁盼的法律需求，拓宽法律援助覆盖面，让优质法律资源更多更公平地惠及群众。要深度参与基层社会治理，积极融入诉源治理和多元解纷机制建设，充分发挥律师在诉前调解、信访化解、劳资协调等领域的专业优势，运用法理情相融的方式厘清纠纷症结、疏导各方情绪，推动更多矛盾纠纷在诉前化解、在基层解决。要强化服务赋能行业发展，龙湾区委区政府将全力支持律师事务所发展，进一步加强与各律所的沟通交流，及时协调解决行业发展中的实际困难，在执业环境优化、业务拓展等方面给予更多支持保障，共同推动龙湾法律服务行业迈上新台阶。

龙湾区领导倪士章参加调研。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨走访调研律师事务所

记者：叶德初 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com