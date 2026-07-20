乐清发布 2026-07-20 10:01:23

7月19日，乐清市委书记戴旭强督导安全生产和生态环境保护工作。

7月19日，乐清市委书记戴旭强督导安全生产和生态环境保护工作。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，牢固树立安全发展理念，坚决守牢安全生产底线和生态保护红线，以高水平安全和高品质生态环境支撑高质量发展。

乐清市领导林益正、陈万钦参加相关活动。

在浙江阳康控股有限公司，戴旭强走进生产车间，细致察看了工矿企业落实安全生产责任情况。他指出，安全是发展的前提，要紧盯风险源，持续健全安全管理制度，严格规范操作流程，以更好的技防手段筑牢安全防线。在南门AB地块建设项目现场，戴旭强察看了建筑领域落实安全生产责任情况。他要求，建筑工地要严格执行标化管理要求，落实施工围挡、洒水抑尘等措施，推进扬尘污染防治精细化、常态化、规范化。

在市区一河道旁，戴旭强察看了水质保护情况。他强调，生态环境保护既是政治责任，也是民生工程，要坚持水岸同治，推进河道保洁、污水处理等工作，强化日常监测及各项措施落实落细，筑牢水环境安全屏障。

在随后召开的专题汇报会上，市应急管理局、市生态环境局主要负责人分别汇报相关情况，与会人员作交流发言。

戴旭强强调，思想认识要再强化，要深刻认识到安全生产和生态环境保护工作关乎人民群众切身利益，必须时刻绷紧思想之弦，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，把安全生产和生态环境保护工作放在突出位置来抓。工作机制要再优化，要健全指挥架构，确保安委办、各专委办、乡镇（街道）、有关部门等密切协作、高效联动；要坚持问题导向，抓好排查整改，确保问题发现、整治、销号全闭环；要突出标本兼治，注重长短结合、举一反三、健全常态监管体系。各方责任要再落实，要压紧压实属地、部门、企业主体等责任，紧盯建筑工地、工矿企业等重点领域，强化履职纪律，严查履职不到位、责任不落实等行为，确保责任落实到位。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强督导安全生产和生态环境保护工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com