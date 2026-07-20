新华网 2026-07-20 10:30:26

过去一周内，阿拉伯联合酋长国向巴勒斯坦加沙地带运送了62辆卡车的援助物资，总计980吨，其中包括加沙民众急需的食品和药品等。

过去一周内，阿拉伯联合酋长国向巴勒斯坦加沙地带运送了62辆卡车的援助物资，总计980吨，其中包括加沙民众急需的食品和药品等。

据阿联酋通讯社19日报道，上述物资分5个车队运入加沙地带。在埃及阿里什市，阿联酋人道援助支持团队仍在准备和装运更多援助物资。

7月18日，在加沙城一处社区，巴勒斯坦人查看以军空袭后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带18日再遭以色列袭击。据加沙民防部门和医院消息，以军当天袭击造成11人死亡，包括3名儿童及其父母。

加沙地带民防部门发言人说，上述一家五口死于以军对加沙城一处住宅楼的袭击。以军发言人证实发动袭击，称打击目标为一名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）“恐怖分子”。

自2023年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以军在加沙地带的军事行动已造成超过7.3万人死亡，超过17.3万人受伤。

来 源：新华网

原标题： 阿联酋向加沙地带运送近千吨援助物资

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com