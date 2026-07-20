新华网 2026-07-20 10:30:26

美国国会下属的政府问责局日前发布报告，披露美国军方名为“常规快速打击”的高超音速导弹项目存在一系列“重大问题”，包括产能减半、成本高涨、进度缓慢等。

美国国会下属的政府问责局日前发布报告，披露美国军方名为“常规快速打击”的高超音速导弹项目存在一系列“重大问题”，包括产能减半、成本高涨、进度缓慢等。

报告显示，由美国洛克希德—马丁公司作为主承包商的“常规快速打击”项目在零部件供应、生产能力和技术方面出现问题，目前每年最多生产6至7枚，仅为原计划12枚的大约一半。

这是2020年2月19日从空中拍摄的美国国防部所在地五角大楼。新华社记者刘杰摄

报告指出，该公司编制的操作说明“对普通工人而言，过于复杂”。这些操作说明以工程规范的形式编写而成，提供给刚毕业的高中生或职业学校学生。负责监督生产的海军官员认为，“指望这些工人理解（这些操作说明）是不切实际的”。

生产进度缓慢的同时，成本也在大幅上升。美国海军2020年预计，262枚导弹耗资为310亿美元，目前已涨至224枚导弹花费410亿美元。报告说，洛克希德—马丁公司“必须解决重大的生产问题，以按照预期的速度和成本”推进该项目。

“常规快速打击”项目的高超音速导弹将装备美军“朱姆沃尔特”级驱逐舰。该型驱逐舰目前正接受相应改造。然而，政府问责局在同一份报告中说，截至今年1月，首艘“朱姆沃尔特”级驱逐舰的现代化改造工作已完成94%，但进度落后原计划24个月。由于“资金和测试”方面存在问题，原计划2025年开始在该舰上进行的高超音速导弹试射已被推迟至2027年。

来 源：新华网

原标题： 美高超音速导弹项目受挫：产能减半 成本飙升

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com