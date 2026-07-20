新华网 2026-07-20 10:30:26

在山体崩塌救援现场外围，一支由群众自发组成的“摩托大军”，排队等待运送救援物资。排成长队的摩托车载着矿泉水、盒饭等，向救援现场奔驰而去。

“我是在校大学生。”“我是景区司机。”“我是做门窗生意的。”

7月19日，在位于重庆市彭水县滨江路上的受灾群众安置点，在场的志愿者讲起自己的来历。各行各业的人，为了“出一份力”聚到了一起。

7月17日上午，重庆彭水县汉葭街道发生一起山体崩塌。灾情发生后，当地采取分散安置、酒店集中安置等方式转移安置受灾点位周边群众，并安排工作人员全力保障好安置点群众生活。

记者在安置点看到，这里堆放着充足的饮用水、食品、衣物、药品等生活物资。志愿者们正在进行发放物资、送餐等工作。

“这些物资既有政府统一调配的，也有不少是社会各界爱心人士、爱心企业捐赠的。”志愿者郁永久说，今天，有位市民丢下一包自家做的麦粑，转头就走，连名字都没有留下。

一名11岁的小朋友，戴着志愿者袖章，抱着几瓶饮用水，跟在父亲后面帮忙给安置点群众送餐。

这名小朋友的父亲吴茂建说：“我是彭水阿依河景区的一名司机，看到山体崩塌消息后，心里很难受，在网上看到招募志愿者的消息后，马上报了名。儿子放了暑假，他也要主动跟过来，做一些自己力所能及的事。”

7月19日，志愿者在重庆彭水县崩塌灾害救援现场附近提运物资。新华社记者 王全超 摄

沙沱社区居民刘键说，自己家距离崩塌山体不足500米，家中有一名行动不便的老人。灾害发生后，社区干部、民警和医护人员迅速来帮忙，将老人转运至安置点，安置点生活保障挺好。由于撤离匆忙没有携带换洗衣物，志愿者还为老人送来了衣服。医护人员也会定期检查老人身体状况，让一家人感到安心。

在山体崩塌救援现场外围，一支由群众自发组成的“摩托大军”，排队等待运送救援物资。排成长队的摩托车载着矿泉水、盒饭等，向救援现场奔驰而去。

“我们听说前往救援现场的路很窄而且弯多，大货车运送物资不方便，就自发来到现场帮忙运送物资。”摩托车志愿者吴成平说。

7月19日，摩托车志愿者在集结点位排队等候运送物资和人员。新华社记者 黄伟 摄

中午，为了不影响工作，大家都在原地排队等待运送物资。不远处的爱心餐厅送来煮玉米、脆李等食物，分发给摩托骑手，为大家补充体力。

这处“爱心食堂”是当地群众自发搭建的。爱心食堂组织者黄建琼说：“我原本开了一家小吃店，后来因经营不善关门了。灾害发生后，我想到把闲置的厨具重新搬出来，给救援队员和志愿者们做几顿热饭。”

她还将这个想法告诉了当地社会工作者，并建立了一个志愿者微信群。没想到，不到一天时间，就有上百名群众报名参与。

7月19日，志愿者在重庆彭水县崩塌灾害救援现场附近的一处“爱心食堂”做午餐。 新华社记者 王全超 摄

“现在，爱心食堂每天能制作约700份餐食。做饭用的肉、蛋、粮、油，大多由当地企业和养殖场无偿提供。”黄建琼说，不少居民听说要给救援队员做饭，还将自己家种植的蔬菜大包小包地拎过来。

看着越来越多的人加入进来，黄建琼十分感动。“抢险救援还在继续，我们也会一直坚守。”她说。

来 源：新华网

原标题： 重庆彭水山体崩塌灾害救援汇聚“凡人微光”

记者 赵佳乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com