新华网 2026-07-20 10:30:26

从萌生“陪兄弟再打一次”的想法到最终夺冠，马龙和许昕在今年的全国乒乓球锦标赛赛场书写了“归来仍是传奇”的热血故事。

从萌生“陪兄弟再打一次”的想法到最终夺冠，马龙和许昕在今年的全国乒乓球锦标赛赛场书写了“归来仍是传奇”的热血故事。

7月19日，在湖南长沙举行的2026年全国乒乓球锦标赛（双打）男双决赛中，马龙/许昕战胜对手黄友政/向鹏获得男双冠军。

一个37岁，一个36岁，“龙蟒组合”时隔五年再度联手出战，站在对面的是比他们小10岁甚至20岁的对手。他们的速度已不及当年，但比赛气质和处理关键球时的经验是他们最重要的“武器”。

马龙和许昕上一次搭档参赛，还是2021年的东京奥运会。两人在双打比赛中未丢一局，成为中国队问鼎男团的稳定得分点。促成他们再次合体的，只是马龙的孩子想再看一次他上场比赛。由于今年的全锦赛将双打比赛列为单独的一站比赛，马龙向老搭档发出了邀请。

2021年8月4日，中国组合许昕/马龙（右）在东京奥运会乒乓球男子团体半决赛中。新华社记者 刘大伟 摄

接到邀请时，许昕正准备去打网球。马龙问他“最近练球了吗”，他回答“每周都练”。但当得知问的是乒乓球而不是网球时，他才后知后觉，“乒乓球一天没练。”

于是，许昕“一头雾水”地跟着好兄弟前来参赛。这样的情节，他以前在电影和漫画中看过，这一次发生在了自己身上。

说起和以前搭档最大的变化，马龙谦虚地说：“和年轻的时候相比，能力确实不行了。但双打比赛不只考验个人能力，还有两人的配合。他能陪我再打一打，这很重要，可能我邀请别人也邀请不来。”

除了满足孩子的愿望，对于乒乓球的热爱也是他们重返赛场的动力。“我对乒乓球始终心怀热爱，一段时间不打比赛还是会想念赛场。”马龙说。

2024年9月30日，在2024年世界乒乓球职业大联盟（WTT）中国大满贯男单首轮比赛中，马龙带着他的儿子们步入赛场。新华社记者 肖艺九 摄

两人合练了11次，就迎来了全锦赛首场比赛。“有时候想好了怎么去打，但是因为年龄、力量和精力等客观因素，我们想象的东西有时候不一定能在比赛中实现。不管输赢，我们就是在场上做到全身心投入。”言语间，许昕道出了他们如今对待比赛的态度：莫问比赛结果，但求全力以赴。

“我的青春回来了”“神仙球KPI完成了”“计划有变，准备夺冠”“再打就要备战奥运会了”——随着两人一路晋级，相关话题在网络上的讨论度越来越高。

通往冠军之路上，两人也遇到过不小的挑战，连续两轮战至决胜局才最终取胜。“玩”的松弛感，转变成了每分必争的韧劲。许昕觉得“比以往比赛都要紧张”，把嗓子都喊哑了。

“我们在场上的拼搏精神和专注度和其他人是一样的，甚至是更加专注。一开始大家也没想到我们最后能打到这个成绩，觉得我们就是来玩一玩，但在赛场上我们就是专注于打好每一分。”马龙说。

7月19日，马龙（右）/许昕在比赛中。新华社记者 薛宇舸 摄

面对一众年轻运动员，他们登上了最高领奖台。“我们年轻的时候也会感到紧张，通过一步步磨炼走过来的，既有成功的经验，也有失败的教训。有时候捅破这层窗户纸也很容易，每个人自我调节的方式不一样，但这样一个坎也会让每个人停留在某个位置上。”对于如何克服心理压力，夺冠后的马龙给后辈提出了忠告。

而对于“重返国家队”，第一场比赛后马龙就给出了明确的答案：这是假新闻。

来 源：新华网

原标题： 归来仍是传奇，马龙和许昕的松弛与坚韧

记者 苏斌、刘芳洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com