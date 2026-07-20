民调：高市内阁不支持率超过支持率
新华网 2026-07-20 10:27:18
据日本《每日新闻》19日发布的民意调查结果，日本首相高市早苗内阁的支持率大跌10个百分点至41%，不支持率则升至44%，已超过支持率。
据日本《每日新闻》19日发布的民意调查结果，日本首相高市早苗内阁的支持率大跌10个百分点至41%，不支持率则升至44%，已超过支持率。
7月10日，在位于日本东京的国会议事堂前，民众手持标语参加抗议集会，反对高市早苗政府近期推动的一系列危险政策和法案。新华社记者岳晨星摄
民调结果显示，高市内阁支持率从6月的51%跌至41%，这是她就任以来，内阁支持率在该报民调中首次跌破50%；不支持率上升9个百分点，从35%升至44%。
这是高市内阁支持率本周在第二家日本主要媒体的民调结果中跌破50%。
日本时事通讯社16日发布的民调结果显示，高市内阁支持率为49%，比6月下跌5.3个百分点；不支持率为25.2%，上升3个百分点。
来 源：新华网
原标题： 民调：高市内阁不支持率超过支持率
记者 惠晓霜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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