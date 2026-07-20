新华网 2026-07-20 10:28:53

显而易见，持续数日的岛内“毒油”食安问题正日益影响民众日常生活。

“抱歉，现在没有鲜蛋色拉，优格酱、蜂蜜芥末酱也都没有。”在台北市松山区的一家快餐店内，店员对记者说。当记者问及具体原因时，店员回应“公司缺货”。

一旁柜台上的“食安公告”透露出缘由：“为维护食品安全，部分原物料供应短缺，将造成部分商品暂时停售或调整做法”。

显而易见，持续数日的岛内“毒油”食安问题正日益影响民众日常生活。

7月18日，在台北市内的一家超市里，芥花油被摆放到显眼位置。新华社记者 黄扬 摄

不久前，台湾企业“中联油脂”生产的大豆色拉油被验出一级致癌物“苯骈芘”超标，油品流向泰山、福寿、福懋3大品牌，再分装、加工后进入市面，受影响业者范围一路扩大。

从一开始公布的1300吨“中联”问题油，再翻倍到2600吨，如今已累计7批超标，总量约8000吨，蔓延至台湾地区所有22个县市，影响愈发严重。此次“毒油”问题波及不少岛内知名品牌，除了调味使用的色拉酱、千岛酱，就连豆浆、饭团、即食便当等食品也受到影响。

岛内近期一份超过8万人次参与的网络民调显示，超八成网友对色拉油含致癌物的问题表示担心。“‘毒油’之忧”延烧半月，民众深感不安与焦虑。

“我们家的馒头倒是挺好卖，因为不担心放油。”在台北经营面食餐车的摊贩何大姐苦笑着对记者说，为避免“毒油”带来的风险，她宁可选择购买价格更贵的橄榄油，或是自家买肉榨油吃，以求“自保平安”。“我们也不知道市面上的油有没有问题，也还不知道问题到底来自哪里。”

民众的担心和无助，折射出民进党当局在食安问题上“说不清、道不明”的执政失能。

致癌油食安事件已延烧半个多月，“‘毒油’从何来”却仍然是笼罩在岛内民众头上的疑云。“究竟是黄豆原料出了问题，还是制作过程存在漏洞？”迄今为止，台当局卫生福利部门迟迟未就致癌油的问题源头给出明确答复。

台湾时事评论员谢志传指出，“毒油”窜台搞得人心惶惶，民进党当局遮遮掩掩，不愿公布所有清单，还试图转移焦点，可见民进党完全罔顾民众生命健康的冷漠与傲慢，“问题从发现到通报延误近两个月，真是匪夷所思”。

综合台卫生福利部门食药署信息显示，生产商今年4月首次抽验没超标，到5月下游业者自主检验发现超标后，在供应链内逐层向上游通报，主管机关延至6月底才收到通知，超过50日的“空窗期”令问题油扩散全台。

7月18日，在台北市内的一家超市里，部分油品的货架空空如也。新华社记者 黄扬 摄

除了通报延宕，民进党当局事发之后的应急处理同样被质疑处处“出包”。

事件曝光后，台卫生福利部门要求下架问题油的范围一变再变。更荒唐的是，台食药署要求，今年4月至6月“中联油脂”公司生产的所有油品及制成品在7月10日中午12时前下架；然而，到7月15日，由宜兰县政府下架的产品中，竟然又发现有新一批不在此前通报范围的问题油。

台北市长蒋万安表示，面对重大食安议题，民进党当局处理荒腔走板，迄今超过半个月，“毒油”事件的起因、哪个制作环节出问题，仍说不出所以然。他认为，“中联油脂”等业者当然有责任，但人民吃下“毒油”，民进党当局难辞其咎。

“源头稽查流于形式、风险预警机制瘫痪、危机处理反应迟钝、信息公开遮遮掩掩。”台湾青年联合会理事长何溢诚认为，食安问题“连环爆”，使得台湾人民对赖清德当局食品监管的信任持续崩塌。

面对民众担忧和舆论挞伐，民进党政客的反应却是转移焦点、推卸责任，甚至口出狂言。

在面对民意代表质询“毒油”对民众日常生活影响时，台卫生福利部门副负责人林静仪以“不鼓励吃鸡排”言论偷换概念；民进党发言人吴峥在电视节目与嘉宾争论“毒油”议题时叫嚣“又不是我逼你吃的”。政客的冷血和硬拗，进一步引发舆论沸腾。

在各界持续要求民进党当局必须为其施政荒腔走板道歉和负责的强大压力下，“毒油”问题延烧逾半月后，台当局行政机构负责人卓荣泰才在媒体面前给出一句轻飘飘的“感到抱歉”，但当局迄今仍无一人为此下台负责。

台湾《中国时报》发表社论指出，源头尚未厘清，问题油下架仍未完成，当局却已讨论恢复上架，让民众看清：民进党当局所谓“食安五环”不只破功，更已沦为“执政之耻”。评论指出，“若连餐桌都守不住，执政权力也可以下架了”。

17日，国民党、民众党号召民众7月25日赴台当局领导人办公场所前的凯达格兰大道集会，要求民进党当局道歉并追究官员责任。岛内多名县市长表态，呼吁民众前往集会表达对当局的愤怒和不满。

面对“毒油”带来的食安问题，民众对于民进党当局的不满与抗议仍在持续中。

来 源：新华网

原标题： 台“毒油”食安事件延烧 当局施政失能引众怒

记者 黄扬、褚萌萌

本文转自：温州新闻网 66wz.com