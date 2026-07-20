新华网 2026-07-20 10:30:25

据英国媒体18日报道，美国特朗普政府打算在欧洲及其他地区投入资金，以支持关联“让美国再次伟大”（MAGA）议程的援助项目，包括以维护竞争、推动所谓“言论自由”为名对抗欧盟监管体系与政策法规。

据英国媒体18日报道，美国特朗普政府打算在欧洲及其他地区投入资金，以支持关联“让美国再次伟大”（MAGA）议程的援助项目，包括以维护竞争、推动所谓“言论自由”为名对抗欧盟监管体系与政策法规。

英国《金融时报》援引一份美国国务院发给美国国会议员的通知副本报道，美国政府提议的拨款中，有200万美元将用于对抗欧盟法规的“反审查”项目，包括挑战欧盟《数字服务法》和《数字市场法》。

这是6月7日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者李睿摄

2025年以来，欧盟依据上述法规对美国的苹果、元宇宙平台、谷歌、社交媒体平台X等企业处以合计数十亿欧元罚款。2025年底，美国对多名欧洲数字主权倡导者施加签证限制。欧美双方围绕数字主权频频交锋。

不过，上述通知副本中没有说明美国政府是否已确定由哪个机构负责执行“反审查”项目。

通知中还提到美方拟拨款500万美元用于在欧洲的“发展文明联盟”计划。据报道，这笔钱的潜在用途包括维护欧洲“言论自由、政治竞争和国家主权”的项目。

据消息人士透露，美方不仅打算以500万美元资助英国一个宣称旨在“促进言论自由”的团体，还打算以700万美元资助一家新创立的英美联合智库，该智库宣称“致力于加强英国与美国之间的文明伙伴关系”。

对于东欧和巴尔干地区，美国政府打算拨款200万美元，以支持那些对抗“破坏西方文明规范”的团体。

《金融时报》称，通知中提及的其他对欧拨款计划似乎符合美国过去“对外援助”政策方向，包括资助研究项目、扶持一些外国“异见人士”反对其国家政府政策等。

该报今年2月报道，美国国务院将向欧洲范围内认同“让美国再次伟大”阵营理念的智库和慈善机构提供资金，以传播特朗普政府的政策立场，挑战美方声称有“威胁言论自由”之嫌的欧洲政策法规等。

这是2025年4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄

按照美国务院的通知，美国政府对非洲和拉美等地区也有“援助”计划。比如，美方计划向南非拨款100万美元，用以“记录”所谓“少数族裔的人权遭受侵害”。自特朗普去年1月再次就任总统以来，美政府以南非白人族群遭受“种族歧视”为由对南非实施多重打压，并推动面向南非白人“难民”的接收计划，遭到南非强烈反对。

国际舆论认为，南非近年来在国际问题上多与美国立场不合，包括2023年在国际法院起诉以色列在加沙地带犯下“种族灭绝罪”等，因而“得罪”美国。

美国务院的通知显示，美国政府还有资助干预巴西司法体系的计划。去年9月，巴西联邦最高法院宣布前总统博索纳罗策划政变罪名成立，判处27年零3个月监禁。特朗普等美方官员随即宣称博索纳罗遭到“政治迫害”，并制裁巴西联邦最高法院法官亚历山大·德莫赖斯及其妻子、以及一家与她有关联的机构等。巴西方面对此表达“强烈愤慨”，批评美方违反国际法，干涉巴西内政和司法。

来 源：新华网

原标题： 美国调整对欧“援助”重点 欲推MAGA议程？

记者 郑昊宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com