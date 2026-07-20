新华网 2026-07-20 10:35:37

美军中央司令部19日在社交媒体上说，一名美军人员18日在伊拉克北部执行涉伊朗任务时死亡。

一名美军人员在伊拉克执行涉伊朗任务时死亡

美军中央司令部19日在社交媒体上说，一名美军人员18日在伊拉克北部执行涉伊朗任务时死亡。

声明说，当时美军正在对一架被击落的伊朗单向攻击无人机所携弹药进行受控引爆，该人员在任务中死亡，另有一名美军人员受轻伤。

此外，美军在约旦搜寻17日遭伊朗袭击后失踪的一名美军人员，目前已发现不明身份遗骸，鉴定核实工作正在进行中。一些美媒援引匿名官员的话称，找到的遗骸属于这名失踪的美军人员。

以军总参谋长：做好对伊朗恢复战斗准备

以色列国防军总参谋长扎米尔19日说，以军密切监测伊朗导弹发射活动，保持“高度戒备”，并已做好对伊朗恢复战斗的准备。

扎米尔当天在一场军事会议上说，以军正密切关注伊朗局势发展，当天监测到伊朗向约旦亚喀巴地区发射导弹，以军防空系统处于“警戒状态”。扎米尔还说，以军“已做好立即恢复战斗的准备”。

7月19日，在约旦亚喀巴，导弹掉落引起烟尘。约旦武装部队当日发表声明说，约旦防空系统拦截并击落3枚来自伊朗的导弹，另有1枚导弹落入约旦南部偏远地区。新华社发

以军19日下午发表声明说，在监测到伊朗射向约旦的导弹后，为防止导弹碎片落入以色列境内，以军发射多枚防空拦截弹。一些碎片落入邻近约旦的以南部城市埃拉特附近的空地。

伊朗媒体：霍尔木兹海峡通航量已降至零

伊朗法尔斯通讯社19日援引消息人士的话报道说，霍尔木兹海峡的通航量已降至零，只要美国继续其挑衅行为，该海峡将保持关闭。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧。新华社记者温新年摄

这名来自伊朗伊斯兰革命卫队海军的消息人士透露，目前没有任何船只通过霍尔木兹海峡，任何穿越海峡的企图都将遭到伊朗的打击。

该消息人士说，只要美国继续采取“敌对和挑衅行为”，霍尔木兹海峡就将保持关闭状态，伊朗不会向任何船只发放通行许可。

来 源：新华网

原标题： 美军又有人员死亡 以军称“做好对伊恢复战斗准备”

记者：徐剑梅、黄强、庞昕熠、冯国芮、林建杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com