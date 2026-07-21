温州日报 2026-07-21 08:29:00

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，贯彻落实省委十五届九次全会精神和省委副书记、省长刘捷在温调研讲话要求；审议《关于进一步深化市属国企改革促进高质量发展的实施方案（2026-2028年）》《温州市推进人工智能产业高质量发展实施方案》。

会议强调，要深入学习领会习近平总书记在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上发表的重要讲话精神，抢抓人工智能发展机遇，做深做透“两篇大文章”，全面提升区域创新浓度，加快建设高水平创新温州，不断塑造发展新动能新优势。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神，坚定扛起政治责任，深化产业帮扶协作，拓宽消费帮扶路径，提升民生帮扶实效，加强文旅交流合作，更好服务国家区域协调发展。

会议指出，省委十五届九次全会是在“十五五”开局之年奋战三季度、跑好下半场的关键节点召开的一次重要会议。要深入学习领会省委全会精神，聚力攻坚突破，持续深化教科人一体改革发展，全力推动“两新”深度融合发展，竞逐人工智能赛道，提速推进创新温州建设；强化精准施策，统筹抓好招商引资和增资扩产、服务业扩能提质和消费扩容升级、外贸扩量和开放提能，持续推动经济稳进提质；强化科学统筹，扎实推进共同富裕，打造生态惠民样板，全面筑牢平安防线，持续推动富民惠民安民。

会议强调，要认真贯彻落实省委副书记、省长刘捷在温调研讲话要求，坚决筑牢防汛防台安全防线，全力做好灾后恢复，持续推进除险清患，全面整备工作体系；着力推动服务业扩能提质，大力发展生产性服务业，加快发展生活性服务业，强化服务业发展硬支撑；加快开发区改革创新高质量发展，聚焦产业发展，提升开放水平，增强承载功能；以“双碳”引领全面绿色转型发展，提速构建新型能源体系，加大节能降碳力度，深化绿色交通建设，提升生态环境质量。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 推动省委省政府决策部署落地见效

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com