温州8岁少年亮相世界人工智能大会 一把“伞”撑起AI梦

温州日报 2026-07-21 09:02:00

正是这次破例，让包括扑满在内的50多名小学生登上了展会会场，俨然成为WAIC的新主角。

温州网讯 7月17日至20日，2026世界人工智能大会（WAIC）在上海举行。大会首日，50多位WAIC×AI原住民计划小朋友们，在WAIC徐汇西岸会场分享他们的AI开发项目;次日，百度秒哒“少年天团”亮相，五位平均年龄不到10岁的少年，带着亲手开发的AI应用，面向全球观众展示。

来自温州的8岁少年扑满，是这两个“儿童团”里年龄最小的成员。这次，他带来了《哒哒打伞——我们的校园互助智能伙伴》和《未来电梯小管家——AI小满》两个展演项目。

这么小的孩子，为何能站上世界舞台？故事，要从三年前的一封信说起——

“能不能让我参加2024年世界人工智能大会，谢谢你们了！爸爸早早买了票，可是发现，须知上面写了12岁以下不建议入场。我都要急哭了……”

那时，扑满只有5岁。这封稚气满满的信发送给WAIC组委会后，不仅为他换来了一份“可以购票入场”的回信许可，更推动大会打破了年龄限制：2025年，WAIC开放6岁以下免票通道；2026年，WAIC专设青少年AI专区。

正是这次破例，让包括扑满在内的50多名小学生登上了展会会场，俨然成为WAIC的新主角。

今年，扑满带着自己最满意的作品登台——“哒哒打伞2.0”。

这个程序的灵感，来自他与同学之间一个“拼伞”的游戏。雨天里，有伞的同学顺路带上没伞的，一起走到校门口。扑满用百度秒哒AI工具，把“拼伞”巧思变成了预约程序：有伞并愿意提供帮助的人在APP登记，没伞的人点拼伞，系统自动匹配。

两个月前，温州数安大会上热心观众提出建议，“可以用校园公共智慧屏来代替手机”。在此基础上，2.0版本加入失物招领、留言板功能，新增校长超级管理员账号，尝试让项目在校内本地部署、封闭运行，最大程度解决小学生都没有手机怎么用APP的落地难题，和怎么避免校外“大灰狼”冒充本校“小红帽”骗人的安全难题。

这个项目也引起了景山小学副校长张泉的兴趣。“可以先尝试把应用部署到校园公共屏，既解决设备限制，也是一次德育实践。”他表示，本地化部署和校长账号审核机制的加入，让儿童信息安全这道难题迎刃而解。如今，这套“哒哒打伞”校园互助系统正在瓯海景山小学试点落地。

创新力量不仅体现在少年与青年创客身上，更涌动于WAIC现场日趋成熟的温州产业生态中。

探展途中，扑满惊喜地发现，WAIC的舞台上还闪耀着不少温州的“大伙伴”。活动现场，“AI魔盒”分会场吸引着全国AI创作者的目光。

作为大会受邀嘉宾之一，温州市委党校副校长、市人工智能学院副院长倪考梦在分会场作了题为《爱来坞：智能经济的温州样本》的演讲，介绍了温州在AIGC（人工智能生成内容）创作和OPC（一人公司）创业等领域的进度与成果。

倪考梦介绍，大会期间，不少AI创业者、创作者和专业机构相互认识、深入交流，更有多位创业者被温州为AI内容产业打造的“全链护航”生态吸引，希望下一步到温州实地考察，寻找落地公司和开展创业合作的机会。温州既有“三券”政策，也有数字确权、存证等版权保障技术，还有“四证联办”提速登记和全球分发渠道的完整服务链条，让每一份AI内容资产都能“安心闯世界”。

温州激活个体创造力的路径，还体现在更轻量化的创业模式——OPC上。扑满跟着复旦大学博士史皓天、平阳星洋OPC青年社区创始人王鑫，一起参观了上海复兴岛星火社区的OPC组织，聆听“大伙伴”们如何让结出的成果“走出去”、将成熟的培训经验“引回来”。

实际上，这股轻创业的浪潮，早已在温州本土生根发芽。一个月前，1999年出生的金颖颖在温州智能谷OPC社区，刚拿到全市首张“工位号”登记的OPC公司营业执照。仅凭一台电脑、一张桌子和一套AI工具，她开启了自己的“青春创业梦”。

在温州，AI不仅是工具，更是解放创造力、重塑工作方式的引擎。创业者们在OPC社区自由交流AI新玩法，拆解爆款逻辑。更关键的是，AI能替代50%-80%的重复劳动，创业者只需专注把控公司发展主线，轻松当起“创业主理人”。

今年4月入驻温州智能谷OPC社区的新手创业者洪孝春，就在AI工具和导师辅导下，靠3人小团队运营了10家网店，月营业额超10万元。

记者手记

生态赋能 人皆可创

聚光灯打在8岁的扑满身上，闪耀的却是一座城市的AI雄心。

WAIC上的温州图景令人振奋。解码其活力之源，关键在于构建了一套多层次、强支撑的创新生态。在这里，技术不再是冰冷的代码，而是解放个体创造力、重塑生产关系的引擎。它让8岁孩子成为问题解决者，让小团队运营数十家网店，让每个人都能更专注于创造本身。

而扑满口中的“大伙伴”，正是这套生态不可或缺的支撑力量：开明的校长、引路的导师、布局的政府、协同的平台。当天真创意与成熟护航相遇，温州的AI故事便有了超越技术的温度与厚度，铺就一条人人可参与、人人可创造的智能未来之路。

来 源：温州日报

原标题： 温州8岁少年亮相世界人工智能大会 一把“伞”撑起AI梦

记者 金帅 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com