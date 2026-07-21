新华网 2026-07-21 11:34:04

美国白宫20日发布消息称，美国总统特朗普当日签署多个公告，依据1930年《斯穆特-霍利关税法》第338条款对从加拿大进口的数百项特定商品加征50%关税。

美国白宫20日发布消息称，美国总统特朗普当日签署多个公告，依据1930年《斯穆特-霍利关税法》第338条款对从加拿大进口的数百项特定商品加征50%关税。

白宫当日发布的一份事实清单显示，美国将对红酒、曲棍球棒和水泥等加拿大商品加征关税，即使这些商品符合《美国-墨西哥-加拿大协定》。不过，新加征的关税不适用于能源、依据《1962年贸易扩展法》第232条款征收关税的商品以及关键矿产等商品。

白宫称，这些关税旨在抵消加拿大歧视性做法给美国商业带来的负担和造成的劣势，新关税措施将于美东时间8月19日开始生效。

白宫公告称，加拿大对美国汽车实施关税和配额限制，但未对其他国家实施限制。加拿大还通过配额限制迫使美国汽车企业在加拿大投资生产。加拿大大多数地区均已停止采购、分销和零售美国酒精饮料，但未对其他国家实施类似限制。加拿大对美国奶酪实施的关税配额与对欧盟类似商品相比约束性更强。

加拿大总理卡尼当天发表声明说，美国政府宣布拟对大量加拿大商品加征50%关税，是美方违反美加墨协定的一系列单边贸易行动的最新动作。加拿大已提出一系列详尽提议以解决与美国的贸易争端，并准备在未来几周进一步展开讨论。加方将采取一切必要措施增强自身实力。

来 源：新华网

原标题： 美国将对加拿大特定商品加征50%关税

记者 刘亚南 徐静

本文转自：温州新闻网 66wz.com