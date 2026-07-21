美国将对加拿大特定商品加征50%关税
美国白宫20日发布消息称，美国总统特朗普当日签署多个公告，依据1930年《斯穆特-霍利关税法》第338条款对从加拿大进口的数百项特定商品加征50%关税。
白宫当日发布的一份事实清单显示，美国将对红酒、曲棍球棒和水泥等加拿大商品加征关税，即使这些商品符合《美国-墨西哥-加拿大协定》。不过，新加征的关税不适用于能源、依据《1962年贸易扩展法》第232条款征收关税的商品以及关键矿产等商品。
白宫称，这些关税旨在抵消加拿大歧视性做法给美国商业带来的负担和造成的劣势，新关税措施将于美东时间8月19日开始生效。
白宫公告称，加拿大对美国汽车实施关税和配额限制，但未对其他国家实施限制。加拿大还通过配额限制迫使美国汽车企业在加拿大投资生产。加拿大大多数地区均已停止采购、分销和零售美国酒精饮料，但未对其他国家实施类似限制。加拿大对美国奶酪实施的关税配额与对欧盟类似商品相比约束性更强。
加拿大总理卡尼当天发表声明说，美国政府宣布拟对大量加拿大商品加征50%关税，是美方违反美加墨协定的一系列单边贸易行动的最新动作。加拿大已提出一系列详尽提议以解决与美国的贸易争端，并准备在未来几周进一步展开讨论。加方将采取一切必要措施增强自身实力。
来 源：新华网
记者 刘亚南 徐静
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州高校一批微专业建设获教育部“双千”计划备案科教文体07-21
-
记者走访乐清、永嘉两地，记录文明骑行点滴变化社会07-21
-
永嘉力克洞头迎来首胜独家报道07-20
-
苍南番茄入选“国字号”名录 这颗小红果玩出了大产业社会07-21
-
想着你的感觉！2026世界温州人文艺家将走进园博园科教文体07-21
-
每月一次召开家庭座谈会 温州这家人把公益做成了“家事”社会07-21
-
温州“潜水大叔”廖朝东：从一顿饭的“赌约”到世界亚军！媒体专栏07-21
-
“城南晚市”点亮老城一角社会07-21
-
方寸见天真！蔡志忠个展在永嘉三江开幕科教文体07-21
-
今年已连办四场！温州第37季BE-ACGN动漫游戏嘉年华落幕科教文体07-21