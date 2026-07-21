新华网 2026-07-21 11:34:04

欧洲第二大河多瑙河流入罗马尼亚境内的流量日前降至30年来最低水平，农业灌溉和沿岸航运、旅游业均受到影响。

欧洲第二大河多瑙河流入罗马尼亚境内的流量日前降至30年来最低水平，农业灌溉和沿岸航运、旅游业均受到影响。

路透社20日援引罗马尼亚水务部门数据报道，多瑙河在该国入境处巴济亚什的流量上周末降至1996年以来最低水平，为每秒1700立方米，而往年7月平均流量为每秒4700立方米。

多瑙河全长2800多公里，流域面积80万平方公里，流经德国、奥地利、斯洛伐克、匈牙利、保加利亚、乌克兰等十多个国家，从罗马尼亚注入黑海。

这是2022年8月7日在罗马尼亚泰莱奥尔曼县拍摄的多瑙河。新华社发（彼得雷斯库摄）

罗马尼亚是欧盟产粮大国。罗马尼亚政府临时限制东南部农业灌溉用水，并协调支流水电站水库放水，以确保位于多瑙河畔的切尔纳沃德核电站拥有足够的冷却水源维持运营。

在罗马尼亚靠近保加利亚边界地区，受多瑙河水位下降影响，河岸附近大片沙地裸露，渡轮服务暂停，粮食驳船闲置岸边。

罗马尼亚水务部门说，随着部分地区降下暴雨，预计20日起多瑙河流量将逐步回升。

来 源：新华网

原标题： 罗马尼亚多瑙河水流量降至30年来最低

记者 郭倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com