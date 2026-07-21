新华网 2026-07-21 11:31:16

日本舆论认为，高市出于政治目的强推争议性政策，长期忽视民生关切，引发日本民众普遍不满，其执政前景饱受质疑。

日前，日本多家调查机构的民调显示，首相高市早苗内阁支持率持续下跌。在部分民调中，其不支持率首次超过支持率。日本舆论认为，高市出于政治目的强推争议性政策，长期忽视民生关切，引发日本民众普遍不满，其执政前景饱受质疑。

7月公布的多项民调结果显示，高市内阁支持率已跌破50%，创下其上台以来新低。日本时事通讯社的民调结果显示，高市内阁支持率较6月下跌5.3个百分点至49%。全日本新闻网的调查中，其支持率下降10.9个百分点至49.2%。日本《每日新闻》民调显示，其支持率较6月大降10个百分点至41%，不支持率则升至44%，首次超过支持率。该报指出，这一结果意味着高市内阁的民意基础和舆论环境发生重大变化。

5月29日，在位于日本东京的国会议事堂前，民众手持标语参加抗议集会。新华社记者贾浩成摄

分析人士认为，高市内阁支持率出现大幅下滑，是因为日本民众对其在多个问题上的应对方式感到强烈不满。

首先，强推争议性法案引发舆论反弹。分析人士认为，高市内阁近期推动的《皇室典范》修正案和“副首都法案”以及一系列突破战后约束的安保政策，成为其支持率下降的“导火索”。

高市于6月底召开内阁会议批准《皇室典范》修正案并提交国会审议。该修正案保留了日本天皇皇位仅可由父系男性后裔继承的规定，并试图通过允许皇室收养部分“旧宫家”男性后代，维持父系男性皇位继承制度，被批评“保守色彩过于浓厚”，与多数日本国民认为可以接受女性天皇的民意背道而驰。

推动“副首都法案”意在提升大阪府的地位，而这正是自民党执政伙伴、以大阪为“大本营”的日本维新会的“夙愿”。外界认为，高市在国会强推该法案有巩固执政联盟的政治目的。日本《朝日新闻》调查显示，不认同《皇室典范》修正案以及认为没有必要在本届国会推动“副首都法案”的受访者占比约为六成。此外，高市内阁此前出台的多项扩军备武政策也遭到民众反对与抗议。

今年以来，高市政府放宽杀伤性武器出口，未来还可能进一步增加防卫费，甚至计划修改“无核三原则”这一日本战后基本政策。多项民调显示，上述政策的反对者远超支持者。日本国会附近几乎每周都举行大规模抗议活动，社交媒体上反对高市政府扩军备武政策的声量也持续增高。

其次，消极回应政治丑闻削弱公众信任。日本《周刊文春》杂志近期以邮件、录音等证据爆料，高市竞选团队在去年自民党总裁选举和今年众议院选举期间，曾制作大量攻击抹黑对手的短视频。面对相关指控，高市始终没有正面回应，并拒绝在野党令其涉事秘书接受国会质询的要求。6月下旬，高市在国会答辩中称，将让秘书于“近日”向国会提交陈述书。此举被批是以陈述书代替国会答辩，可谓轻视国会。而且，近一个月过去，相关材料仍未见踪影，引发舆论广泛批评。

第三，在物价问题上未能回应民众关切。日本央行数据显示，6月日本企业物价指数同比上涨7.1%，创2023年3月以来新高；在纳入统计范围的23类商品中，有22类价格同比出现上涨。面对持续上涨的生活成本，高市不仅未能兑现下调消费税等竞选承诺，反而维持扩张性财政政策，导致日本债务规模进一步扩大，日元不断走弱，加剧市场对日本财政前景的担忧。《朝日新闻》的调查显示，仅有不足30%的受访者认同高市政府的物价政策。

3月9日，行人经过位于日本东京的电子股指显示屏。新华社记者岳晨星摄

日本法政大学教授白鸟浩指出，当前高市内阁关注的议题，与饱受物价上涨压力的民众现实生活之间脱节。政府推进一些在民众看来优先程度不高的政策，不仅加剧了社会分歧，也让部分民众认为自身核心诉求没有得到重视，进一步拉低了高市内阁的支持率。

专家认为，支持率下滑已给高市执政“亮起红灯”。

在经济层面，日本经济学者门仓贵史指出，高市本应通过遏制日元过度贬值应对物价上涨，但其政策反而加剧日元走弱。如果民众对政府经济政策的信心继续降低，消费者信心也将随之恶化，导致消费持续疲软，或让日本经济陷入“高物价与低增长”并存的困境。

在政治层面，有分析认为，高市在自民党内根基不强，很大程度上依靠在民众中的支持率维系其党内地位，而强推争议性政策加剧民众不满，将削弱高市执政基础。东京大学教授牧原出指出，因根基薄弱，高市只能依靠人事调整、加强同维新会的合作等来改善局面，然而相关做法的局限性已经暴露，高市政权正日渐陷入困境。

牧原出认为，本届国会会期很快就要结束，自今年年初众议院选举后形成的“高市一强”局面或将终结，日本政坛格局可能会发生重大变化。

来 源：新华网

原标题： 支持率显著下滑，高市执政“亮红灯”

记者 李子越 梁晨 陈泽安

本文转自：温州新闻网 66wz.com