300余款新品首发 AI盛会“剧透”产业新图景

新华网 2026-07-21 11:32:17

2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月20日在上海落下帷幕。其间，300余款首发AI产品令人印象深刻。梳理这些首发新品可以看出，我国AI产业正呈现出全产业链发力、更重落地、产业生态不断优化等发展新活力。

2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月20日在上海落下帷幕。其间，300余款首发AI产品令人印象深刻。梳理这些首发新品可以看出，我国AI产业正呈现出全产业链发力、更重落地、产业生态不断优化等发展新活力。

覆盖人工智能全产业链

本届大会300余款首发新品覆盖人工智能全产业层级，实现了从底层算力、中层软件模型、上层终端硬件到行业落地应用的国产全链路打通。

算力是人工智能产业的发动机。

中科曙光首次展出的曙光8000“登峰”是全国产十万卡AI超集群，被列入本届大会十大“镇馆之宝”。这一算力集群面向高精度科学计算与低精度智能计算的复合需求，覆盖科学计算、大模型训练、AI推理、工业仿真等多元场景。

大会现场，华为公司昇腾950超节点真机首次亮相，高密度集成1024张昇腾算力卡，是目前行业对外展示的规模最大超节点产品。

软件与智能体操作系统是人工智能产业的中枢大脑。本届大会，多款首发的智能体产品引人注目。

阶跃星辰带来的STEPX Neo大模型原生智能体手机，搭载Step AOS操作系统，被列入十大“镇馆之宝”。

在现场演示环节中，STEPX Neo展示了在差旅规划、本地生活服务等多场景下的智能体交互能力，用户仅需识屏问询，即可联动多款应用完成复杂操作。

图为7月17日拍摄的西岸国际会展中心。新华社记者刘颖 摄

具身智能产品的集中首发是本届大会的亮点之一。

国网上海电力展示的“智蛛井卫”开井作业蜘蛛机器人，专为深井高危场景研发。国家电网公司展馆讲解员易归说：“这一机器人可精准排查地下管网隐蔽缺陷，实时回传现场数据，实现人不下井、机器代巡。”

中国信息通信研究院副院长魏亮说：“从算力、基础模型到智能终端、行业解决方案等，300多款首发产品覆盖全产业链，集中展示最新技术成果与创新布局，表明中国人工智能产业进入发展活跃期，释放巨大能量。”

实现从“展示表演”到产业落地的跃迁

当AI大脑装进机器人的身体，具身智能如何跨越从实验室到工厂、门店、家庭的惊险一跃？

在擎朗智能展位，记者看到，人形机器人已进入酒店洗衣房场景，实现从客房下单、上门取衣、洗衣房任务交接、操作洗衣机洗衣、烘干叠衣装篓、送回客房全流程操作。复杂操作背后，是首次展示的擎朗融合世界模型VLA架构在提供支撑。

“技术落地才有意义。”擎朗智能创始人兼首席执行官李通表示，行业正逐步从“概念竞赛”转向“价值验证”，找到最务实的切入点，让人形机器人真正能干活。

记者在大会现场观察发现，大量AI技术和解决方案正告别“展厅展示”的单一属性，在各行各业实现常态化落地应用，完成从技术研发到实际生产力的转化。

图为7月17日，在世博展览馆，人们在展品昇腾950超节点前驻足观看。新华社记者陈浩明 摄

制造业是人工智能落地应用的关键领域。

本届大会首次亮相的卡奥斯工业世界模型，以高质量工业数据为燃料，通过本体建模和数字孪生，让AI理解每台设备如何运转、每道工序有什么特性，成为整个工业AI的“地基”，全方位支撑工业智能体的开发与应用。

卡奥斯物联科技股份有限公司董事长陈录城表示，通过进一步降低智能体开发与接入门槛，可以让中小微企业便捷享受工业AI红利，推动工业AI规模化普及。

智元商用全尺寸人形机器人远征A3 Ultra，有全向360度的感知和很强的操作能力，可以完成汽车精密拧螺丝、仓储拆垛、产线物料转运等工作；节卡机器人的JAKA K1-25重载双臂人形机器人，整机国产化率达85%，单臂负载25千克，重复定位精度可达±0.1毫米……

目前，我国规上工业企业人工智能应用普及率已超30%，人形机器人开始“进工厂、下车间”。重点行业的人工智能整体渗透率突破80%。

产业生态不断优化

电池模组生产、车灯精细装配、汽车线束织造、电机外壳装配再到内饰喇叭组装……AI机器人在新能源汽车产线上的五大工序被搬到了展会现场。这是复旦大学联合新智具身智能，研发的面向上汽智己汽车车灯精密装配的“视觉与触觉融合的具身智能系统”。

“产学研深度融合是人工智能产业高质量发展的重要路径。”上海财经大学数字经济研究院副院长汪源表示，高校科研院所具备基础理论、算法创新与人才储备优势，企业拥有落地场景、市场资源与工程转化能力，多方联动才可打通技术从实验室走向产业化的堵点。

图为7月17日，参观者在世博展览馆内观看机器人技能展示。新华社记者方喆 摄

与此同时，行业通用适配生态正在加速起势。针对机器人行业软硬件适配复杂、落地成本高的痛点，蚂蚁灵波在大会展出通用机器人智能基座，可兼容多款主流机器人硬件，实现一套算法底座适配多终端设备，打破以往厂商技术壁垒，推动行业从零散定制走向通用协同。

上海市宏观经济学会会长王思政说，随着人工智能技术持续迭代、应用范围不断扩大，行业发展不再局限于单一技术优化、单点场景试用，而是逐步带动产业链条、商业模式和行业格局的整体调整，推动产业生态持续优化升级。

良好生态为人工智能产业厚植发展沃土。

目前，我国产业界上下游齐心协力，已研制近200项人工智能领域相关关键标准；AtomGit等开源社区汇聚超1100万注册用户；规模达600亿元的国家人工智能产业投资基金加快运营，带动社会资本加大对产业支持力度。

国家发展改革委创新驱动发展中心主任霍福鹏说，随着行业应用不断深化、产业生态持续完善，人工智能将进一步深度赋能千行百业，持续为实体经济转型升级、高质量发展提供扎实助力。

来 源：新华网

原标题： 300余款新品首发 AI盛会“剧透”产业新图景

记者 杨有宗、周蕊、唐斯琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com