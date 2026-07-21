新华网 2026-07-21 11:32:56

美国汽车协会发布的数据显示，全美普通汽油平均价格20日再次上涨至每加仑4美元以上水平。这一价格去年同期为每加仑3.14美元。

美国汽车协会发布的数据显示，全美普通汽油平均价格20日再次上涨至每加仑4美元以上水平。这一价格去年同期为每加仑3.14美元。

4月30日，一辆汽车在美国弗吉尼亚州阿灵顿一处加油站加油。新华社记者李睿摄

此前，受美国和伊朗军事冲突等因素影响，全美普通汽油平均价格今年3月底突破每加仑4美元，创近4年来新高，并持续上扬；美伊6月中旬签署谅解备忘录后，全美普通汽油平均价格回落至4美元以下并持续走低一段时间。近期，美伊持续互袭，油价再度攀升。国际原油期货19日在开始新一周交易后价格显著上涨，布伦特原油期货价格突破每桶90美元。业界预计，霍尔木兹海峡阻塞时间越长，对全球经济的冲击越大，油价或将继续攀升。

美国将于11月迎来国会中期选举，高油价已令美国总统特朗普和共和党承压。美国媒体16日发布的民调结果显示，在伊朗问题上，特朗普的不支持率升至69%；约67%的调查对象预计未来一年美国经济会进一步恶化；约60%的人质疑美伊谈判能否将汽油价格降至冲突前水平。

来 源：新华网

原标题： 美国汽油均价重回每加仑4美元高位

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com