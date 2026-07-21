新华网 2026-07-21 11:33:56

工业生产稳定增长、创新能力不断增强、产业结构持续优化……在20日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部有关负责人详解2026年上半年工业和信息化发展成绩单。

工业生产稳定增长、创新能力不断增强、产业结构持续优化……在20日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部有关负责人详解2026年上半年工业和信息化发展成绩单。

“上半年，工业经济运行总体平稳，有效发挥宏观经济‘压舱石’作用。规模以上工业增加值同比增长5.4%，工业对经济增长贡献率超35%。”工业和信息化部总工程师王卫明说。

看主要经济指标：上半年，41个工业大类行业中有32个保持增长；以人民币计价的集成电路、电子元件、风力发电机组等产品出口额同比分别增长88.7%、62.6%和35.6%。前5个月规上工业企业营业收入利润率为5.56%，为2024年以来月度累计最高水平。

看重点地区和行业：上半年，10个工业大省工业增加值平均增速约7%，“挑大梁”作用突出；电子、专用设备、通用设备、汽车、电气机械等行业对工业经济增长的贡献超过了五成，集成电路制造、电子专用材料制造等行业增加值保持两位数增长。

稳的态势不断巩固，进的动能加速集聚。

长征十号乙运载火箭实现一子级成功可控回收、第二代刀片电池和兆瓦闪充系统全球首发、全球首款侵入式脑机接口医疗器械获批上市、北斗产品种类持续丰富……一个个重大创新成果持续涌现，正是我国产业向新向优发展的生动注脚。

人工智能深度赋能千行百业，成为高质量发展的新引擎。规上制造业企业人工智能技术应用普及率超30%；AI视觉质检场景实现微米级缺陷自动识别，检测效率较人工提升5倍以上；AI电脑、AI电视、AI音箱等从单点工具走向主动服务。

软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的重要基础。

当前，软件产业高质量发展正迈上新台阶。开源鸿蒙操作系统全面覆盖手机、电脑等终端设备，生态设备累计超13.5亿台；国家级人工智能开源社区汇聚用户1100余万、托管模型超7万个；截至6月底，重点工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达86.3%、69.5%。

工业和信息化部运行监测协调局局长陶青介绍，未来将持续增强关键软件产品和服务供给能力，加快出台“人工智能+软件”行动方案，加快推动国家级人工智能开源社区成长为新兴技术的创新策源地和软硬产品落地的重要场景。

发展未来产业是培育壮大新质生产力、构建现代化产业体系的重要抓手。

工业和信息化部持续做好未来产业方向引领和赛道发掘，发布《6G总体愿景与潜在关键技术》等成果，形成超300项6G关键技术储备；生物制造产业总产值约1.1万亿元，发酵产品产量占全球70%以上；具身智能产品快速迭代，超过230家企业发布400多款整机产品，全年整机产品有望突破10万台。

产业发展的价值，最终要体现在增强企业竞争力、提升群众获得感上。

上半年，惠企利民扎实推进：进一步加强“内卷式”竞争综合整治，发布光伏、智能网联汽车等领域强制性国家标准，电池制造行业出厂价格指数连续4个月同比上涨，碳酸锂等产品价格趋稳；加力清理拖欠企业账款，持续实施减轻企业负担专项行动……

信息通信服务广泛融入民生服务领域。“2026年以来，工业和信息化部坚持建纠并举，持续推动提升信息通信服务水平。”工业和信息化部信息通信管理局局长谢存介绍，截至6月底，5G基站总数达到510.2万个，5G-A商用网络覆盖超330个城市。“一键呼入人工客服”尊老专线累计服务7.5亿人次，“二次号码焕新”服务累计解绑应用超8.5亿次。

特别是今年汛期以来，信息通信业全面提升极端场景应急通信保障能力。截至7月19日17时，累计抢通基站4.66万个，投入保障人员19.01万人次，发送应急预警信息17.31亿条，快速响应抢通“生命信号”。

当前外部环境复杂严峻，国内供强需弱、结构性矛盾仍然突出，但我国产业体系全、韧性强的优势明显，各项改革举措和支持政策持续发力，工业经济发展稳中向好的基本面没有改变。

王卫明说，下一步将更好统筹发展和安全，印发实施工信领域行业、专题“十五五”规划，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，不断提升工业经济运行质效，保持工业和信息化经济平稳发展，实现“十五五”良好开局。

来 源：新华网

原标题： 持续向新向优发展——透视上半年工业和信息化走势

记者 周圆、唐诗凝

本文转自：温州新闻网 66wz.com