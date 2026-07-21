新华网 2026-07-21 11:37:53

英国媒体19日撰文说，欧盟成员国在对俄制裁议题上愈加分裂，部分国家的抵触情绪“空前高涨”。俄罗斯通过贸易重心转移和供应链重组等举措应对制裁，但欧盟则因企业亏损、分歧扩大而感受到了制裁“回旋镖”带来的伤痛。

英国媒体19日撰文说，欧盟成员国在对俄制裁议题上愈加分裂，部分国家的抵触情绪“空前高涨”。俄罗斯通过贸易重心转移和供应链重组等举措应对制裁，但欧盟则因企业亏损、分歧扩大而感受到了制裁“回旋镖”带来的伤痛。

欧盟“面和心不和”

英国《金融时报》19日以欧盟多名外交官为消息源报道，许多与俄罗斯保持贸易关系的欧洲企业因欧盟对俄制裁而叫苦不迭，希腊、法国、意大利、奥地利等国继而在对俄制裁方面与欧盟“割席”。外界质疑，欧盟是否还有意愿忍受对俄制裁带来的连锁反应。

5月1日，在意大利首都罗马，一辆双层观光车在路边停靠。新华社记者王楷焱摄

上周，经历数天密集谈判后，欧盟成员国代表仍未就对俄第21轮制裁达成一致，多国对这一涉及能源、金融、渔业等广泛领域的一揽子制裁方案投下否决票；各方仅就维持俄石油价格上限在当前的每桶44.1美元达成一致，有效期持续至7月23日。

谈判期间，希腊以拯救本国航运企业为由，呼吁欧盟放行向第三国转运俄罗斯液化天然气；葡萄牙和德国出于支持本国鱼类加工产业的考虑，要求解除对俄鱼类进口禁令；法国和意大利因担忧失去俄罗斯游客，就欧盟对部分俄籍士兵的签证禁令提出抗议；奥地利则重申应解冻价值20亿欧元的俄被冻结资产，以补偿奥地利赖夫艾森银行。

希腊方面围绕欧盟对俄制裁的指责尤为尖锐。按照希腊政府官员说法，欧盟对俄出台的任何新制裁都应使俄方付出“更大代价”，而非折损欧盟自身利益；相关制裁须“小心校准”，以确保对俄施加最大压力，同时将“意料之外的消极后果”降至最低。提及欧盟拟议制裁将使希腊航运企业迪纳加斯公司利益受损，希腊官员表示，欧盟对俄罗斯的“狂热制裁”是“搬起石头砸自己的脚”。

根据欧盟相关程序，新一轮制裁措施须经27个成员国一致同意后方可生效。围绕本轮对俄制裁的谈判仍在持续，但一名外交官就谈判氛围表达悲观情绪，“在谈判桌上……各国只是口头呼吁团结、对俄强硬，一旦触及切身利益就各自打起了小算盘”。

5月16日，行人走在俄罗斯首都莫斯科街头。新华社记者冯开华摄

制裁“卡壳”为哪般

在美国主管制裁事务的前官员看来，希腊对欧盟表达种种不满主要是为了给迪纳加斯公司“出头”。迪纳加斯公司是希腊航运产业巨头，而航运产业在希腊经济占据巨大分量。希腊常驻欧盟代表曾指出，拟议的欧盟对俄制裁或导致迪纳加斯公司“破产”。该公司表示，若禁止向第三国转运俄罗斯液化天然气，欧盟将在海事领导力、就业、地缘政治目标等多个层面遭到“反噬”。

丹麦啤酒企业嘉士伯集团、芬兰能源企业富腾公司等多个欧洲企业在2022年乌克兰危机全面升级之初的数月中因欧盟对俄制裁遭受了巨额亏损。《金融时报》称，许多在对俄制裁中受到损失的欧盟国家愈加愤怒，频频为了保全本国利益而争吵。

《福布斯》杂志网络版在17日的报道中说，在欧盟成员国中，持亲俄立场的政党愈加公开表达“重新拥抱俄罗斯”的主张，比如德国选择党、法国国民联盟。对俄立场似乎不再是欧洲政党划定的“红线”，而成了政治决策中讨价还价的筹码；俄罗斯也逐渐摆脱“外部威胁”的标签，受到欧洲部分政党的“关心与重视”。

俄罗斯塔斯社19日报道，负责对外投资和经济合作的俄罗斯总统特别代表基里尔·德米特里耶夫在社交媒体指出，对俄制裁在欧洲不受欢迎并不意外，因为制裁手段并未奏效，反而使欧盟国家折损“超过3万亿欧元”。至于欧盟出现的“自杀式经济崩溃”，他将其中的原因归于对俄制裁与对移民未加管控。

来 源：新华网

原标题： 对俄制裁怎么搞 欧盟内部吵翻天

记者 王逸君

本文转自：温州新闻网 66wz.com