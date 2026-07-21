新华网 2026-07-21 11:39:41

美加墨世界杯决赛19日在纽约新泽西体育场上演，西班牙队经过加时赛以1:0战胜卫冕冠军阿根廷队，夺得冠军。比赛之外，金靴、金球等奖项揭晓；闭幕式首设“超级碗式”中场秀；中国原创潮玩IP“拉布布”再度登场，构成决赛日多个看点。

美加墨世界杯决赛19日在纽约新泽西体育场上演，西班牙队经过加时赛以1:0战胜卫冕冠军阿根廷队，夺得冠军。比赛之外，金靴、金球等奖项揭晓；闭幕式首设“超级碗式”中场秀；中国原创潮玩IP“拉布布”再度登场，构成决赛日多个看点。

世界第一与第二的对决

这是当届欧洲冠军与南美冠军首次在世界杯决赛相遇，也是现世界第一与世界第二的终极交手，然而比赛却呈现出“一边倒”的局面。西班牙队全场占据优势，阿根廷队在少打一人的情况下苦撑到加时赛下半场，被费兰·托雷斯打入制胜球。

7月19日，西班牙队球员费兰·托雷斯（下右）在比赛中射门得分。新华社记者 胡星宇 摄

西班牙队史上第二次夺得世界杯冠军。本场获胜后，他们已经连续38场比赛常规时间保持不败，刷新国际足球赛事最长不败纪录。“斗牛军团”本届赛事仅失一球，创造世界杯冠军球队单届最少失球纪录。

各奖项尘埃落定

赛后个人奖项颁奖环节，西班牙队成为最大赢家，后腰罗德里获“金球奖”，守门员乌奈·西蒙获“金手套奖”，中后卫库巴西获“最佳年轻球员奖”。“金靴奖”得主为本届世界杯打进10球的法国前锋姆巴佩。

7月19日，西班牙队球员库巴西、罗德里和守门员乌奈·西蒙（从左至右）分别获得最佳年轻球员奖、金球奖和金手套奖。新华社记者 李明 摄

闭幕式凸显“团结”主题

比赛开始前的闭幕式表演，紧扣“团结”主题。当48支参赛队伍的旗帜依次进入、整齐列阵，扩军后的首届世界杯，完成了具有仪式感的收官。

7月19日，演员在美加墨世界杯闭幕式上表演。 新华社记者 许畅 摄

好莱坞影星汤姆·克鲁斯的致辞将“团结”做了具象化表达，他说：“30多天里，各队跨越海洋、国界与文化，证明了为何足球属于全世界……从三个主办国，到地球的每个角落，足球让我们见证了伟大，分享了喜悦、希望，以及难忘的瞬间。足球是一种无需言语的语言，有凝聚众人的力量，它让陌生人成为朋友，也提醒着我们彼此共有的一切。”

决赛首次上演“中场秀”

世界杯舞台首次上演“超级碗式”中场秀。上半场结束，球员退场后，巨大的五彩幕布迅速铺满草坪，大屏幕播放起本届世界杯精彩进球、扑救集锦。

7月19日，歌手夏奇拉（下）在比赛中场休息时表演。新华社记者 胡星宇 摄

歌手麦当娜率先登场，罗纳尔多、罗纳尔迪尼奥两位巴西名宿伴其入场。随后，贾斯汀·比伯等人相继献唱。夏奇拉压轴登场，与博纳·博伊搭档演唱本届世界杯官方主题曲《Dai Dai》（意大利语“加油，来吧”）。继统计，这场“中场秀”时间超过27分钟。

“拉布布”返场

开幕式上，人们记住了合力举起迷你“大力神杯”的两只“拉布布”，这是中国原创潮玩IP首度亮相世界杯开幕式。闭幕式上，两只“拉布布”再度登场，不仅完美呼应开幕式，还把本届世界杯的“中国元素”收束一处。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜盘点决赛与闭幕式的五大亮点

记者 岳冉冉、肖世尧、赵建通

本文转自：温州新闻网 66wz.com