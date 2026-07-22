温州日报 2026-07-22 08:23:47

携手培育发展新质生产力，为高水平建设创新温州、加快打造人工智能创新发展先行市注入新动力。

温州网讯 昨天，温州市政府与中国电信浙江公司签订战略合作协议，深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述和考察浙江“4+1”重要要求，按照省委关于全力推动创新浙江建设全面成势的部署要求，聚焦智算中心、人工智能、数据要素、量子技术和低空经济五大领域深化地企战略合作，携手培育发展新质生产力，为高水平建设创新温州、加快打造人工智能创新发展先行市注入新动力。

省委常委、市委书记张振丰，中国电信集团公司副总经理、中国电信浙江公司总经理李云庄座谈交流并见证签约。市委副书记、市长张文杰主持签约仪式。

近年来，温州坚定走好创新发展“华山一条路”，持续建强中国（温州）数安港等创新平台，抢占“人工智能+数据安全”发展赛道，构筑形成制度体系、数据安全、场景应用、绿电算力、创新生态等综合优势，吸引大批AI生态企业布局温州、投资温州。中国电信集团是综合智能信息服务运营商，近年来中国电信浙江公司与温州市在5G融合应用发展、数据要素价值激活、AI赋能等形成一系列合作成果，抢占人工智能产业蓝海。

张振丰向中国电信集团及浙江公司长期以来对温州高质量发展的大力支持表示感谢。他说，人工智能不仅是一个行业，更是一个时代，是未来发展的最大确定性。聚焦人工智能创新发展，中国电信集团与温州市优势耦合互补、合作空间广阔。期待双方密切协同、发挥所长，携手共建辐射浙闽赣的智能算力服务枢纽、具有全国影响力的数据产业集群、“AI示范应用第一城”，同时积极推动低空经济、量子安全等新兴产业和未来产业发展，打造推动创新温州建设全面成势的标志性成果，为创新浙江建设作出更大贡献。温州将以“四最”一流创新生态，持续打响“温暖营商”品牌，清单化、项目化、节点化抓落实，以最优服务保障确保双方合作结出硕果。

李云庄表示，中国电信集团与温州合作源远流长、成果显著。此次对接深化合作，充分感受到温州推动人工智能创新发展的前瞻视野、坚定决心和务实作风。中国电信集团正全面实施“云改数转智惠”战略，在算力、平台、数据、模型、应用等方面持续发力，以实际行动拥抱人工智能时代。中国电信集团始终把温州作为战略布局的重点区域，未来将集中优质资源、精干力量推动双方合作项目落实，努力打造与地方战略合作的标杆典范，为温州建设人工智能创新发展先行市、提速打造全省高质量发展“第三极”贡献更大力量。

市领导陈应许、王振勇，中国电信浙江公司副总经理刘健参加活动。

来 源：温州日报

原标题： 温州市与中国电信浙江公司签署战略合作协议

助力创新温州建设全面成势 加快打造人工智能创新发展先行市

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com