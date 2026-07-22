温州日报 2026-07-22 08:23:48

市政协十二届二十九次常委会会议昨天召开，围绕市委十三届十次全会重大决策开展专题政治协商。

温州网讯 市政协十二届二十九次常委会会议昨天召开，围绕市委十三届十次全会重大决策开展专题政治协商。

市委副书记、市长张文杰到会听取意见并讲话，市政协主席施艾珠主持，市政协副主席参加。

会上，10名市政协委员、智库专家围绕算力建设、企业转型、商业航天产业培育、OPC创业、演艺经济发展、文化出海等方面作协商发言。张文杰感谢大家积极建言献策，他说，委员们的发言站位高、理念新、研究深、对策实，起草小组要认真梳理、充分吸收，进一步修改完善报告，真正使报告成为汇聚众智、引领发展的好报告。

张文杰指出，今年是“十五五”开局之年，是温州跻身“万亿城市”再出发的起步之年。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实省委十五届九次全会部署要求，把握全局发展的关键重点，着力培育城市持久竞争力。要持续增强创新引领力，前瞻布局高潜力细分赛道，以科学创新引领新质生产力发展；持续增强产业支撑力，大力实施工业倍增计划，夯实产业底板、拉长产业链条、做强产业集群，提速建设一流产业城市；持续增强城市承载力，以深入实施新一轮“强城行动”为牵引，高质量推进城市更新，全面做强城市核心功能；持续增强开放辐射力，锚定建设新时代“世界的温州”，纵深推进“一通道一中心一枢纽”建设，着力打造高能级开放强市；持续增强文化软实力，深挖瓯越文化内涵，做深做透“文化+”文章，切实将文化优势转化为发展胜势；持续增强可持续发展能力，扎实推进共同富裕，持续深化平安建设，厚植绿色生态优势。

张文杰希望市政协和各位委员一如既往支持市委市政府工作，进一步献计出力“谋发展”、加强监督“促落实”、凝心聚力“增共识”，汇聚起同向同行的强大合力。市政府将积极为大家参政议政提供有力保障、创造良好条件，携手推动“十五五”发展精彩开局，提速做强“一圈一极一中心”。

来 源：温州日报

原标题： 市政协专题协商市委十三届十次全会重大决策

携手推动“十五五”发展精彩开局

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com