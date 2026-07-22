温州日报 2026-07-22 08:23:47

从“能力”到“商品”，Token经济正在重塑AI的商业逻辑。而温州正努力把这个新问号，拉直成属于自己的惊叹号。

温州网讯 “Token”，这些天在温州火了。

7月15日，东南Token运营中心在温州启动，“词元天下”门户网站同步上线。

7月21日，温州与中国电信浙江分公司签订战略合作协议，携手抢抓“人工智能”这个未来发展的最大确定性。

这般密集落子，是温州深入贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述的具体行动，也是贯彻落实省委十五届九次全会精神的务实举措。

日前召开的省委十五届九次全体会议明确提出，要把握好创新浙江建设正遇上人工智能这个大时代，以更大力度拥抱人工智能，让人工智能成为最鲜明标识、最核心支撑。

自上而下，传递的信号十分清晰：人工智能不仅是一个行业，更是一个时代。

频频被提及的“Token”，到底是什么？

打个通俗的比方：Token就是AI时代的“电”。你向AI提问时，它无法直接读懂整段话，必须把所有内容拆解成标准化单元来处理。这个单元，就是Token，中文官方名称叫“词元”。

Token可计量、可定价、可交易，正是AI商业化的关键一步。温州快步抢滩Token经济新蓝海，背后有扎实的数据支撑。

市委政研室联合市人工智能局研究的一份报告显示，我国大模型Token周调用量已连续十周位居全球首位，而温州制造业、电商直播、OPC等领域的调用量也在快速增长，潜力巨大。

报告建议，因地制宜构建“绿色Token生产—Token交易组织—行业Agent封装—Token出海服务”闭环，走出有温州辨识度的特色路径。

Token经济“吃电”，而电力特别是绿电恰恰是温州的优势。

这里早已布下绿色能源大棋——构建“核风光水蓄氢储”全链条新型能源体系，2025年全市总装机容量达2084万千瓦，接近三峡发电站的装机容量，其中清洁能源装机容量达939.1万千瓦、占比45.1%，为发展低成本、低碳算力提供了坚实底座。

“粮草先行”也意味着，温州电力将借道算力实现价值跃迁，逐步实现从“卖电力”到“卖Token”的转变，开启一种新型数字贸易形态。

此番与中国电信浙江分公司的战略合作，正是温州打通这条跃迁之路的关键一子。双方将合力干好四件大事——

第一件，是打造辐射浙闽赣的智能算力服务枢纽，以更大力度共建Token运营中心，形成“算力聚焦温州、服务辐射浙闽赣”的格局。

第二件，是打造具有全国影响力的数据产业集群，建设国家数据标注创新试验区、“模数共振”空间，构建多场景、多领域、多模态垂类数据枢纽。

第三件，是打造“AI示范应用第一城”。温州坐拥千万人口、160余万市场经营主体，是多品类、大体量的天然“场景库”，更是AI垂类应用最渴求的“训练场”。双方将结合温州制造、医疗、政务等全行业AI需求，共建“产品+场景+应用”，以“智”赢未来。

第四件，是打造全国低空经济、量子安全等新兴产业和未来产业策源地，推进低空智能网联基础设施、低空物流网络建设等，推动量子安全技术在多领域开展验证和应用。

从“能力”到“商品”，Token经济正在重塑AI的商业逻辑。而温州正努力把这个新问号，拉直成属于自己的惊叹号。

来 源：温州日报

原标题： 温州携手中国电信浙江公司抢滩Token经济新蓝海

从“卖电力”到“卖Token”

记者 叶凝碧 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com