温州多项改革做法亮相省委深改委会议

温州日报 2026-07-22 08:23:48

透过省委深改委会议上的温州案例不难发现，这些改革以小切口破题，紧盯发展堵点、民生痛点，在产业升级、文旅融合、安居保障、开放服务等领域精准发力，取得了实打实的成效。

温州网讯 AI赋能鞋革产业转型、“园博+”城园融合改革……在日前召开的省委全面深化改革委员会第十九次会议上，温州多项改革做法集中亮相。

这些探索背后，温州紧扣高质量发展建设共同富裕示范区核心任务，全面落实市委“1361”思路举措，创新构建20项牵一发动全身重大改革“一图一表”全链条闭环管理体系，并针对“小切口、大撬动”改革，建立了“一本账”分级分类推进机制。

改革攻坚破局，成效次第花开。今年温州新获批10项国家级改革试点，形成阶段性改革成果65项，推出首创性举措20项，31项改革经验在省级以上层面复制推广。

透过省委深改委会议上的温州案例不难发现，这些改革以小切口破题，紧盯发展堵点、民生痛点，在产业升级、文旅融合、安居保障、开放服务等领域精准发力，取得了实打实的成效。

改革聚焦>>>文旅消费

“园博+”城园融合

将流量转为文旅增量

步入温州园博园法国巴黎馆，首次在亚洲亮相的法国Rare Paris美妆品牌产品，吸引不少游客驻足。“在家门口就能买这些法国好物，很方便。”市民潇朝点赞说。

不远处的意大利米兰园里，Toraldo咖啡中国首店也越洋落地园博园，标志着这一意大利知名咖啡品牌正式以温州为起点，进军中国市场。

两大品牌的入驻，是温州探索“园博+”城园融合改革的成果。在“建运一体”协同推进机制保障下，温州组建了“指挥部+一办九组”的组织框架，并创新“群众做主理、园博来搭台”众创模式，面向全球征集AIGC实景家庭花园设计方案。

“这是我设计的作品，没想到从图纸成了现实。”在AIGC实景家庭花园群展区，上海AI设计工作者郭一鸣看着“芳庭幽筑”阳台花园，难掩惊喜。

温州还推出“一地一策”活化利用机制，创新“分类活化”开发利用模式，让“沉睡”的地块重焕活力——原本的矿坑宕底，用山体生态修复技术，改造成崖壁森林剧场；曾经的老旧厂房，通过“微改精提”活化为“园博工坊”……每一处空间的蝶变，都体现着改革之效。

城园共生，全城园博。温州建立“全域文旅”长效运营机制，不仅在场馆集成展陈、展销、研学等多重功能，还在园内打造“温州有戏”达人秀等8大城市级活动IP，构建快进漫游的循环游玩网络。

随着“园博+”城园融合走向深入，温州成功将园博流量转化为全域文旅增量。今年1-6月，全市全域旅游人次达5684.6万，综合旅游收入727亿元。

改革聚焦>>>人工智能

“喂”出AI大模型

为鞋企促成交易22亿元

永嘉县的惠利玛鞋革产业互联网平台爆品设计实验室里，鞋底制造商圣利鞋材负责人王东正对着屏幕，敲定秋冬鞋底选款。

“以前，鞋底厂要做出大量实物供鞋企挑选，选中率不到30%。现在AI一天能出500款3D鞋底设计，从设计到出货的周期缩短了20天。”在王东面前，是一份由VALI鞋服AI垂直大模型应用生成的方案，详细展示了鞋底款式、鞋料推荐等。

“传统鞋企面临研发缺技术、生产缺数据、销售缺渠道的难题，平台就是由此而来的。”惠利玛首席技术官王雄道出鞋企龙头红蜻蜓孵化平台的不易：用近2亿个数据标签“喂”出了VALI鞋服AI垂直大模型应用，建有29个AI模块。如今，平台服务全国鞋企超万家，促成交易近22亿元。

在“政府驱动、企业主导、服务支撑”协同模式下，惠利玛产业互联网平台又迭代出新功能——“智惠映”AI自动拍照终端。简言之，就是25秒即可完成5个标准角度拍摄，实现拍摄时自动完成抠图、AI虚拟模特上身等功能。“传统拍摄需3-4人专业团队耗时数天，现在一人花数小时就能完成，拍摄耗时减少80%，图片处理和详情页制作效率提升9倍。”王雄说。

人工智能，还延伸至全链路。永嘉构建了“AI数字人+智联工厂+智能物流”全链路营销体系，布局总面积9万平方米基地仓，并开发AI数字人直播系统。目前，AI数字人已服务200余家企业，带动销售额约8000万元。

改革聚焦>>>群众安居

“公积金+长租房”

让职工入住即安家

“以前房子月租要1000多元，每月往窗口跑，现在只用570多元，线上操作，负担轻了不少。”日前，家住龙湾区港强路安心公寓的林先生在手机上轻点几下，就用公积金支付了房租。这让来自内蒙古的他，感受到了身在异乡的温暖。

这份温度，得益于龙湾区率先探索的“公积金+长租房”供给新模式，正逐步实现“国有资产盘活、区域消费提升、职工安居减负”的目标。

龙湾出台了公积金长租房试点实施方案，择优将3205套住房纳入试点管理。这份租金优惠“大礼包”里，有按照市场评估价给予8折优惠，也有以“龙金券”形式向缴存租户发放补贴，推动实际租金降至6.4折。

另一大亮点则是公积金直付“直通车”：将传统“先付后取”方式升级为“公积金直抵房租”模式，实现无感支付，推动入住职工建缴率从26.24%提升至71.22%。

再看长租房服务机制，龙湾探索组团式入住模式，优先安排同一企业职工“拎包入住”同一栋楼。同时打造数字化管理应用，实现入住即安家。

聚焦长租房的可持续运营，龙湾加快改革延伸拓面，将“37度青年创客”1255套公寓纳入首批复制推广点，并完善长效投入机制与收益反哺机制，让改革走得深、走得实。

改革聚焦>>>企业出海

“云江金盾”全链护航

助企减损超3亿元

“以前，我们对不同国家的监管规则了解很零散，现在平台帮我们把分散的法规要求整合成操作指引，还定期推送风险提示。”日前，瑞安一家企业通过平台“一单一策”功能自查，让工作效率提升约20%，合规成本大幅降低。企业负责人感叹：“相当于给企业配了个‘合规管家’，心里踏实。”

让这家企业受益的，是瑞安市打造的企业出海风险“云江金盾”全链智控平台。针对企业出海普遍面临的合规要求差异等挑战，该平台构建起“全流程报备、全要素识别、全链条预警、全闭环处置”的合规风险治理体系。运行以来，已开展交易风险评估200余次，累计为企业减少合规成本和经济损失超3亿元。

平台前端聚焦询盘、合同等环节，针对性编制合规指引。企业只需打开平台，即可快速查询目标市场的法规要求。在此基础上，平台推行“一单一策”精准推送机制——企业接单时，系统自动匹配对应国家的合规要求与操作指引，业务人员对照即可完成合规自查，有效提升接单效率与合规水平。

不止于前端指引，平台还设置了24条智能风控规则，从“主体、行为、时空”三个维度实时监测异常交易，动态分析每笔交易的风险程度，及时指导企业完善交易方案，规范操作流程。

从“被动应对”到“主动合规”，“云江金盾”正为瑞安企业出海立起坚实盾牌。

来 源：温州日报

原标题： 温州多项改革做法亮相省委深改委会议

以小切口破题 释放改革新活力

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com