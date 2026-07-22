温州都市报 2026-07-22 08:57:11

昨晚，2026浙BA温州市预选赛第五轮正式打响，A组文成队在主场以64：77不敌龙港队，两队就此结束本届浙BA征程。

温州网讯 昨晚，2026浙BA温州市预选赛第五轮正式打响，A组文成队在主场以64：77不敌龙港队，两队就此结束本届浙BA征程。

本场比赛开局走势早早定下基调，主场作战的文成队进入状态较慢，手感迟迟未能打开。首节球队进攻哑火，仅拿下13分，被龙港队打出26：13的悬殊比分，早早陷入大比分落后困境。次节文成队状态依旧不佳，单节再度以14：27落败。半场结束时，文成队以27：53落后。

易边再战，手握大比分优势的龙港队心态放松，开始轮换阵容。压力骤减的文成队抓住机会调整状态，稳步蚕食分差。无奈上半场分差过大，文成队最终落败。

随着本场比赛落幕，两队正式结束本届浙BA全部赛程。其中文成队五战全败，小组垫底；龙港队拿下2胜3负的战绩，基本锁定小组第四。纵观本届赛事，两队得分体系相对单一，整体依赖去年温州队球员发挥，文成队的刘怀男，龙港队的薛振森、周连东、汤志灿等队员，成为各自队伍的主要攻防支柱。

7月22日晚，浙BA温州市预选赛将迎来A组焦点卡位战，由平阳队主场迎战瑞安队。目前两队同为3胜1负，本场对话将决出A组第二个出线名额。

来 源：温州都市报

原标题： 文成64：77不敌龙港 双双结束浙BA征程

平阳队今晚迎战瑞安队，将决出A组第二个出线名额

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com