文成县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

文成发布 2026-07-22 09:24:00

7月21日上午，文成县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届九次全体会议精神、市委常委会会议精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

7月21日上午，文成县委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届九次全体会议精神、市委常委会会议精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记罗招政主持并讲话，杨德听、刘金红、郑文东、张呈念等文成县四套班子领导参加会议。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在“十五五”开局之年召开的一次重要会议。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，总结省委十五届八次全会以来的工作，明确“六个必须”的关键要求，研究部署加快创新浙江建设、促进经济持续稳进向好、防范化解重大风险等重点工作，为我们做好下阶段工作指明了方向。全县上下要迅速把思想和行动统一到省委决策部署上来，主动对标对表，谋深抓实工作思路、载体抓手和突破方向，把全会部署转化为工作清单，奋力交出“十五五”开局之年高分答卷。

会议强调，要以创新驱动激活发展引擎，积极融入“创新浙江”建设，因地制宜发展新质生产力，加快推进教育科技人才一体改革发展、科技创新产业创新深度融合、人工智能创新发展、营商环境改进提升，建设科技创新强、产业能级高、创新主体活、创新生态好的创新文成。要以稳进提质夯实经济底盘，狠抓重大产业项目与工业运行，推进服务业扩能提质与消费转型，打好“稳拓调优”开放组合拳，找准“强城兴村融合”发力点，激发文旅融合赋能发展新动能，探索“双碳”引领绿色转型路径，确保交出“好于预期、进中提质”的经济报表。要以普惠共享增进民生福祉，高标准推进基本公共服务一体化，做实做细防汛防台和安全生产工作，坚持发展新时代“枫桥经验”，统筹民生改善与安全保障双向发力。要以从严治党激励勤廉干事，压紧压实管党治党主体责任，坚定不移把全面从严治党向纵深推进，深入学习贯彻习近平党建思想，牢固树立和践行正确政绩观，坚持干换结合、以干迎换、以换促干，持续深化正风肃纪反腐，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者：夏季 朱伟 雷成 季向贤

本文转自：温州新闻网 66wz.com