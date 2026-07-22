温州两名15岁初中毕业生合伙创业开出咖啡店

温州都市报 2026-07-22 09:34:17

这家咖啡店最独特的地方，不是有调性的装修，而是该店的两位少年合伙人。在父母的支持下，这个夏天他俩开启了少年创业之旅。

温州网讯 工作人员正低头调制饮品，几名年轻顾客落座其间，正在悠闲地品尝咖啡……近日，记者来到鹿城区七都街道探访一家名为“玖年壹班”咖啡店，该店以黑色为主色调，复古时钟桌案，法式黑珍珠椅子，让陈设更具格调。

然而，这家咖啡店最独特的地方，不是有调性的装修，而是该店的两位少年合伙人——小罗和小戴，两人今年都15岁，刚从温州市实验中学七都分校九（1）班毕业。在父母的支持下，这个夏天他俩开启了少年创业之旅。

为同学留个聚会的地方，同班班长搭档开咖啡店

记者到访时，老板小罗正坐在一张桌前，低声背诵英语单词。

“这两天都忙到挺晚的，单词还没来得及背，下午就要上课了。”他腼腆地说。

小罗和小戴就读九年级时同为班长，班务工作配合默契。今年5月中旬，小戴找到小罗，问他“想不想一起合伙开家咖啡店”，小罗觉得挺有意思的，便一口答应下来。

对于为什么找小罗合伙，小戴给出的答案是，“他比较大胆，有想法，执行力也比较强。”

谈起合伙创业的初衷，小罗直言：“一方面积累社会实践的经验，另一方面赚点零花钱，但最重要的是，能为毕业的同学们提供一个见面聚会的地方。”

小戴则表示，“我一直有个创业梦，但作为学生，与社会接触的机会不多，这次实践正好是一个窗口，让我们提前与社会真实交手。”

创业，离不开前期的资金投入。小罗说，他向母亲借款9万元作为启动资金，小戴则拿出了4万元零花钱，并向父母借款5万元，双方父母均给予了支持。

尽管店面前期是免租金的，但装修需要大量资金投入，仅靠两人18万元的启动资金，远不足以覆盖。为此，小戴的父亲决定入股，补足资金。

5月中旬，小罗和小戴看过场地后，项目敲定，前期进场施工。6月中考结束后，两人全身心投入店铺布置，自己动手安装灯带、摆放家具、打造照片墙，前后花了约两周时间。

小戴笑着说，为了节省开支，凡是能自己上手的活，都自己干。其中，店内的照片墙是他们最喜欢的一角，上面贴满了老师和同学们的合影、毕业海报，还有同学们写下的寄语。“后续，我们还会陆续征集一些校服和校园周边产品。”

为什么把店名取为“玖年壹班”？小戴说，“玖年壹班”不只是一个班级名称，更是记录了他们初中三年的青春时光，也希望能唤起每一位到店顾客的青春回忆。

开业两周营业额近8000元，少年老板坦言“不容易”

7月4日，“玖年壹班”正式开业。截至7月20日，包括会员充值在内，营业额已达7900余元。但两位小老板坦言“做生意并没有想象中那么容易。”

小罗说，刚开业时，店铺知名度不高，一天只能卖出个位数杯量。“当时挺焦虑的，跟预想不太一样。”转机出现在班主任张玲颖的热心推介，15岁少年合伙创业的消息传开，不少顾客慕名而来。

同时，“玖年壹班”咖啡店也成为温州市实验中学七都分校同学们聚会的驻扎地，大家聚在这里，边喝着饮料，边聊着属于他们的青春话题。

目前，咖啡店有5名员工，包括1名专业咖啡师、1名后厨师傅和3名从学校招募来的社会实践学生。“其中一名同学专门负责视频推广，他拍摄的抖音视频曾一度走红，为店铺引来不少顾客。”小戴说。

试运营没多久，小戴也发现了一些问题：咖啡店缺一个吸引人的打卡点，难以引起顾客的关注。“我们准备向顾客征集意见，不断地完善不足之处，深化店铺独有风格和文化内涵留住顾客。”

面对即将到来的高中生活，两位少年老板又将如何打理这家店铺？两人异口同声地说：“我们打算请专人管理。”接下来，小罗将前往上海就读高中，平时可远程监控店铺和运营数据；而小戴则在温州上学，周末回店打理。

对于此次创业可能出现的结果，两人均表示，“如果创业成功，计划孵化更多的分店。如果失败了，积攒经验，复盘原因，日后从头再来。”

家长支持：让青春拥有多元实践经历

小戴的父亲戴先生透露，他是某知名咖啡品牌温州区域代理商，在温州开设了6家咖啡店。这家店原本是他计划中的项目，但最终决定把创业机会交给孩子们去体验和尝试。

“在我15岁时，已经肩负起家中重担，所以我希望他们的青春不仅有课本，还有真正的商业实践。”戴先生说，项目落地前，正是中考前夕，尽管学业繁忙，他仍给孩子请假两天，考察了6家咖啡门店。

“很多孩子的中考毕业奖励是旅游、购物，我问他们是选择旅游购物，还是选择经营一家店，他们选择后者。”戴先生说，“对错是体验出来的，不是教出来的，过程中我们不参与管理，只提供支持。”在他的教育理念里，更侧重培育商业模式思维，让孩子站在管理者视角，通过线上数据复盘产品销量、调整经营策略，学习商业知识。

戴先生还提出了“青少年合伙人”机制：青少年可通过暑期社会实践赚取薪资，置换门店小额股份，深度参与门店经营决策。他计划后续逐步释放自身股份，吸纳更多有创业想法的青少年、在校学生参与其中，期许这群少年在大学毕业前开出更多分店，让青春拥有多元实践经历。

老师寄语：比咖啡更醇厚的是成长滋味

“直到开业那天，我才知道他们取名为‘玖年壹班’，内心很感动。”在班主任张玲颖看来，这个命名并非随意为之，是小罗和小戴对三年初中生活的珍视、对同窗情谊的不舍的具象化表达，也是所有人的青春记忆。

张玲颖直言，学生的首要任务是学习，但学习之外仍可拥有梦想。“两个男孩用行动证明：学习和梦想，不是选择题，而是一起成长的平行线，当然这份幸运，也来自家长的理解与支持。”

谈及教育，张玲颖强调，教育的本质是以人为本，而人最重要的是学会生活。“生活不只是分数和升学，更是热爱、尝试、坚持，是和伙伴一起做一件有意义的事。两位初中生在毕业后，选择用自己的方式去体验生活、经营梦想，这本身就是教育最动人的模样。”

“一间小店，两个少年，三年的情谊，一生的回忆。”张玲颖表示，不刻意期待咖啡店生意火爆，只愿他们在认真做事的过程中，收获比咖啡更醇厚的成长滋味。

来 源：温州都市报

原标题： 温州两名15岁初中毕业生合伙创业

咖啡店取名“玖年壹班”记录青春，也希望唤起到店顾客的青春回忆

记者 黄梦思 实习生 柯亦轲

本文转自：温州新闻网 66wz.com