瓯海发布 2026-07-22 09:38:00

连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等瓯海区四套班子领导率队看望慰问奋战在高温一线的工作人员，向全区广大劳动者致以敬意和感谢。

眼下正值高温酷暑时节，广大劳动者始终坚守岗位，用辛勤汗水保障城市正常运转、护航民生安稳。连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐等瓯海区四套班子领导率队看望慰问奋战在高温一线的工作人员，向全区广大劳动者致以敬意和感谢。

瓯海区委书记刘云峰与区人大常委会副主任林显斌一行来到娄桥街道上汇垃圾中转站，为一线环卫工人送上防暑降温用品，叮嘱大家要注意自我防护、劳逸结合。刘云峰表示，正是有环卫工人的起早摸黑、辛勤付出，才换来了城市的干净整洁。有关部门要加强关心关爱、做好服务保障，落细落实防暑降温措施，切实保障好环卫工人身体健康。

广大一线工人头顶热浪、挥洒汗水，为浙南预制菜产业园基础设施工程高效建设提供了保障。来到位于潘桥街道的一期项目施工现场，刘云峰一行与一线工人亲切握手交谈，详细询问他们的工作时长、日常休息情况，希望大家注意防暑降温。刘云峰叮嘱施工单位要把安全摆在首位，在确保工程质量的同时科学安排施工时间，让建设者安全生产、健康工作。

“大家辛苦了！”在潘桥街道宁波路与今汇路交叉口，刘云峰一行看望慰问一线执勤交警，感谢他们为保障城市交通秩序、群众安全出行付出的辛勤努力，并细致了解警力配备、队伍保障等情况。刘云峰希望大家再接再厉，继续发扬优良作风，执好勤、站好岗，在做好安全防护的同时，不断优化交通组织、保障道路秩序，全力维护群众出行畅通。

在330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程现场，施工人员积极克服困难、抢抓工期。区委副书记、区长季湘荣和区委常委、副区长吴雪梅一行听取项目进展、安全生产及防暑措施落实情况，感谢大家为项目早日投用付出的辛勤劳动，提醒大家在高温作业时要做好个人防暑，并叮嘱施工单位要做好关心关爱和后勤服务保障，确保安全施工、高效施工。

来到瓯海区供电分局娄桥供电所，季湘荣一行为奋战在电网运维、抢修保供一线的干部职工送去慰问物资。随着气温攀升，生产生活用电需求也在迅速攀升，季湘荣叮嘱大家要严格落实高温作业安全规范，合理错峰作业，全力保障城市生产生活用电稳定。

在瓯海区消防救援大队牛山消防救援站，季湘荣一行详细了解队伍日常执勤训练、夏季防火巡查及防暑降温措施落实等情况，对全体消防救援人员不畏酷暑、坚守一线表示感谢。季湘荣再三叮嘱大家要注意劳逸结合，加强自我防护，扎实做好防灭火和应急救援准备各项工作，为全区经济社会发展和人民群众安居乐业保驾护航。

瓯海区人大常委会主任卢旭帆一行先后赴浙南高端装备设计制造产业园、潘桥派出所、郭溪街道专职消防队，慰问重点工程一线建设工人、公安民警和消防人员。面对连日来的高温天气，一线工作人员依然坚守岗位，卢旭帆每到一处都会对一线工作人员道一声辛苦，对大家的辛勤劳动和无私奉献表示感谢，并提醒叮嘱大家要做好个人防暑，合理安排工作和休息时间。卢旭帆表示，高温天气下，大家用自己的汗水推进瓯海的建设和发展，这种坚守精神值得全社会学习，瓯海的发展也离不开大家的付出。他还要求属地街道和有关单位扎实做好高温天气的后勤保障，更有针对性地落实防暑降温措施，保障一线工作人员的身体健康。

“入伏之后天气更加炎热，在一线工作一定要注意防暑防晒！”瓯海区政协主席金衍光一行先后来到温州铁路南站综合管理中心管理服务大队、瓯海区丽岙东单元A-11a地块建设项目现场和瓯海区公路应急保障基地，看望慰问奋战在高温一线的劳动者，了解他们的工作情况和身体状况，并送上清凉礼包。金衍光对他们在烈日下为城市发展建设、平安运行作出的贡献表示感谢，叮嘱大家户外作业时要做好防暑降温，合理安排工作和休息时间。他要求相关部门切实关心爱护一线工作者，扎实做好高温天气的后勤保障，备足备齐防暑降温物资，引导职工做好自身防护，做到劳逸结合、安全作业。

瓯海区委副书记邵建乐一行先后走访新桥街道淘宝闪购驿站、温州荣仙绿化园艺工程有限公司和温州市南环线工程现场，看望慰问高温下坚守岗位的一线职工，为大家送去关怀问候和防暑降温用品。每到一处，邵建乐一行都与一线职工亲切交谈，仔细询问工作时长、防暑措施及后勤保障等情况。邵建乐叮嘱大家，高温天气务必将自身健康和安全放在首位，做好防暑措施、注意劳逸结合。他要求相关部门和企业负责人严格落实防暑降温各项措施，科学合理安排作业时间，切实把关心关爱落到实处，全力保障广大劳动者平安度夏。

来 源：瓯海发布

原标题： 致敬高温下的坚守！瓯海区四套班子领导看望慰问一线劳动者

本文转自：温州新闻网 66wz.com