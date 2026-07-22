温州文史馆 2026-07-22 09:57:14

“苞”指玉米苞，“芦”指高秆，“粟”指谷物。这一称谓，既保留古汉语之遗韵，又有玉米之形态特征，语义分明，值得深入考究。

温州方言称玉米为“苞芦粟”。

“苞芦粟”在瑞安方言音中发音似“包罗雪”，故民间常顾名思义，以为“包罗”是其名，“雪”则是“粟”或“黍”的方音讹变。实则本字应写作“苞芦粟”，且三字各有其源。“苞”指玉米苞，“芦”指高秆，“粟”指谷物。这一称谓，既保留古汉语之遗韵，又有玉米之形态特征，语义分明，值得深入考究。

高秆大叶玉蜀黍（网络图片）

“苞芦粟”一词，可追溯玉米的旧名“玉蜀黍”。

蜀黍即高粱，因其秆高大如芦荻，明代农书多别称“芦粟”“芦穄”。《御定佩文斋广群芳谱·谷谱》释蜀黍云：“一名芦穄，一名芦粟，一名高梁。形类黍稷，而高大如芦荻，故有诸名。”可知“芦粟”是蜀黍的别名，“芦”字取植株之态，“穄”“粟”则作谷物泛称。玉米传入中国后，李时珍《本草纲目》曾解释它与蜀黍的相似性——“其苗叶俱似蜀黍而肥矮”，因借蜀黍之名，冠以“玉”字，名“玉蜀黍”，亦作“玉高粱”。从此，“玉蜀黍”一称成了“玉米”的书面语正统，乃至日韩词汇里都将“玉米”作“玉蜀黍”。

而在汉语内部，“玉蜀黍”也逐步简化为“玉米”，明末徐光启《农政全书》已有“玉米”之称——“别有一种玉米，或称玉麦，或称玉薥秫，盖亦从他方得种。其曰米麦、薥秫，皆借名之也”。或因“玉米”二字笔画简洁、朗朗上口，遂逐渐取代了“玉蜀黍”一称，成为全国通行的口语词。

苞芦粟 （网络图片）

而温州民间则采用蜀黍的“芦粟”之名，其词前再加“苞”字，故有“苞芦粟”之说。

“玉”和“苞”的来历，明人田艺蘅交代得最清楚。其《留青日札》“御麦”条云：“其种出自西番，旧名番麦，以其曾经进御种于西苑，故曰御麦。干叶类稷，花类稻穗，其苞如拳而长，其须如红绒，其粒如芡实大而莹白，花开于顶，实结于节，真异谷也。”“番麦”是“玉米”最早旧称，田氏其文形容玉米其苞如拳、其粒大而莹白，可知“苞”字正取“其苞如拳”之义，“玉”字则是“莹白”之色。“番麦”由“御麦”转为“玉蜀黍”，或因作物本土化而剔除“番”字，又因其颗粒颜色莹白似玉而得名。“玉蜀黍”与“苞芦粟”，皆是由其苗叶似蜀黍，由蜀黍名称分出的两个称呼——前者以“蜀黍”冠“玉”字，后者借“芦粟”冠“苞”字。“玉”状其颗粒之色，“苞”状其苞叶之形，两个修饰字的着眼点都在外观，构词逻辑如出一辙。只是温州方言中以“苞”代“玉”，更侧重其形态而非色泽，或可体现民间命名的通俗与直观。（注：元人贾铭《饮食须知》中虽有“玉蜀黍即番麦，味甘性平”，但此条不见于该书早期版本，农史学家万国鼎在《五谷史话》中认为“很可能是后人加入的，恐不可靠”，本文亦从此说。）

南方各地多称玉米为"苞芦"，或是“苞芦粟”之简称。光绪《宣城县志》载：“杂粮曰苞芦，一名六谷，又名玉米，流民赁垦。”《贵州通志》解释更详：“玉蜀黍，居人谓之包谷……北方呼为棒子，江南呼为苞芦。”邻县《丽水县志》亦云：“玉蜀黍，俗呼苞芦，又呼观音米。”可知“苞芦”一语遍及皖南、浙西南、黔中诸地，非温州所独有。

“苞芦粟”的“芦”字在瓯语中渐次弱化，书面便记作“萝”或“罗”，实乃方言内部音转。“粟”字，乡人有写作“黍”的，或是受书面语“玉蜀黍”的暗示，以为俗名该往雅名上靠，“芦粟”二字本为一体，应无可能拆散“芦粟”一词再另生造一个“芦黍”出来，逻辑上解释不通。亦有不知原字者径以同音字“雪”记之，以为玉米便是“苞罗雪”。因粟与雪在瓯语中读音接近，故而混同。

“粟”字，作为“芦粟”一词的保留，亦仍可解释作谷物泛称。“粟”并非专指小米，应是脱壳谷粒的通称——稻谷、玉米、小米皆可称“粟”。甚至在“苞芦粟”内部，乡人还根据口感分出了“水果粟”“糯米粟”诸名——此处的“粟”已非谷物泛称，而是“苞芦粟”简称，可见瓯语中的简略命名法之一斑。

“苞芦粟”三字拆开，“芦粟”是蜀黍的别称，“玉”与“苞”是两种观察外形的角度，“粟”归入谷部，将“芦”读作“罗”则是瓯语口音。

玉米粒（网络图片）

外来作物传入后，乡人命名从不凭空杜撰，而是从已有的作物名称中选取外形、特征相近的旧称，再加上体现新作物独有特征的修饰词，是以有“苞芦粟”一词。它完整保留了玉米传入中国后名称演变的早期层次：从旧称“芦粟”借形，以“苞”字点明玉米独有的苞叶结构，既贴合南方民间对玉米形态的直观认知，也完整传承了明代以来玉米名称衍生的脉络，比后来简化通行的“玉米”更能保留早期命名的文化信息。而温州话至今仍沿用这一古称，亦是方言中古汉语词汇保留的最鲜活样本。

来 源：温州文史馆

原标题： 温州话“苞芦粟”考——兼论“玉米”词源

魏太迟

本文转自：温州新闻网 66wz.com