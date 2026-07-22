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温州话“苞芦粟”考——兼论“玉米”词源

温州文史馆 2026-07-22 09:57:14
“苞”指玉米苞，“芦”指高秆，“粟”指谷物。这一称谓，既保留古汉语之遗韵，又有玉米之形态特征，语义分明，值得深入考究。

温州方言称玉米为

“苞在瑞安方言音中发音似“包罗雪”，故民间常顾名思义，以为“包罗”是其名，“雪”则是“或“的方音讹变。实则本字应写作“苞芦粟”，且三字各有其源。“苞”指玉米苞，“芦”指高秆，“粟”指谷物。这一称谓，既保留古汉语之遗韵，又有玉米之形态特征，语义分明，值得深入考究。

高秆大叶玉蜀黍（网络图片）

“苞芦粟”一词，可追溯玉米的旧名“玉蜀黍”。

蜀黍即高粱，因其秆高大如芦荻，明代农书多别称芦粟”“芦穄。《御定佩文斋广群芳谱·谷谱》释蜀黍云：一名芦穄，一名芦粟，一名高梁。形类黍稷，而高大如芦荻，故有诸名。可知芦粟是蜀黍的别名，字取植株之态，”“则作谷物泛称。玉米传入中国后，李时珍《本草纲目》曾解释它与蜀黍的相似性——其苗叶俱似蜀黍而肥矮”，借蜀黍之名，冠以字，名玉蜀黍，亦作玉高粱此，玉蜀黍一称成了“玉米”的书面语正统乃至日韩词汇里都将“玉米玉蜀黍”。

而在汉语内部，玉蜀黍也逐步简化为玉米”，明末徐光启《农政全书》已玉米——“别有一种玉米，或称玉麦，或称玉薥秫，盖亦从他方得种。其曰米麦、薥秫，皆借名之也”。或因玉米二字笔画简洁、朗朗上口，逐渐取代了玉蜀黍一称，成为全国通行的口语词。

苞芦粟 （网络图片）

温州民间采用蜀黍的芦粟之名，其词前再加故有苞芦粟之说。

的来历，明人田艺蘅交代得最清楚。其《留青日札》“御麦”条云：“其种出自西番，旧名番麦，以其曾经进御种于西苑，故曰御麦。干叶类稷，花类稻穗，其苞如拳而长，其须如红绒，其粒如芡实大而莹白，花开于顶，实结于节，真异谷也。“番麦”是“玉米”最早旧称，田氏其文形容玉米其如拳其粒大而莹白，可知“苞”字正取“其苞如拳”之义，“玉”字则是“莹白”之色。番麦由“御麦”转为玉蜀黍因作物本土化而剔除“字，又因其颗粒颜色莹白似玉而得名蜀黍与“苞芦粟，皆是由其苗叶似蜀黍由蜀黍名称分出的两个称呼—前者以“蜀黍”冠“玉”字，后者借“芦粟”冠“苞”字。“玉”状其颗粒之色，“苞”状其苞叶之形，两个修饰字的着眼点都在外观，构词逻辑如出一辙。只是温州方言中以“苞”代“玉”，更侧重其形态而非色泽，或可体现民间命名的通俗与直观。（注：元人贾铭《饮食须知》中虽有玉蜀黍即番麦，味甘性平”，此条不见于该书早期版本，农史学家万国鼎在《五谷史话》中认为很可能是后人加入的，恐不可靠，本文亦从此说。

南方各地多称玉米为"苞芦"，苞芦粟简称。光绪《宣城县志》载：杂粮曰苞芦，一名六谷，又名玉米，流民赁垦。《贵州通志》解释更详：玉蜀黍，居人谓之包谷……北方呼为棒子，江南呼为苞芦。《丽水县志》亦云：玉蜀黍，俗呼苞芦，又呼观音米。可知苞芦一语遍及皖南、浙西南、黔中诸地，非温州所独有。

苞芦粟字在瓯语中渐次弱化，书面便记作”，实乃方言内部音转。字，乡人写作的，或是受书面语玉蜀黍的暗示，以为俗名该往雅名上靠，“芦粟二字本为一体，无可能拆散芦粟一词另生造一个“芦黍”出来，逻辑上解释不通。亦有不知原字者径以同音字“雪”记之，以为玉米便是“苞雪”。因粟与雪在瓯语中读音近，故而混同。

作为芦粟一词的保留，亦仍可解释作谷物泛称。并非专指小米，是脱壳谷粒的通称——稻谷、玉米、小米皆可称。甚至在苞芦粟内部，乡人还根据口感分出了水果粟”“糯米粟诸名——此处的已非谷物泛称，而是苞芦粟简称，可见瓯语中的简略命名法之一斑。

“苞粟”三字拆开，芦粟是蜀黍的别称，玉”是两种观察外形的角度归入谷部，将“芦”读作是瓯语口音。

玉米粒（网络图片）

外来作物传入后，乡人命名从不凭空杜撰，而是从已有的作物名称中选取外形、特征相近的旧称，再加上体现新作物独有特征的修饰词，是以有“苞芦粟”一词。它完整保留了玉米传入中国后名称演变的早期层次：从旧称“芦粟”借形，以“苞”字点明玉米独有的苞叶结构，既贴合南方民间对玉米形态的直观认知，也完整传承了明代以来玉米名称衍生的脉络，比后来简化通行的“玉米”更能保留早期命名的文化信息。而温州话至今仍沿用这一古称，亦是方言中古汉语词汇保留的最鲜活样本。

来　源：温州文史馆

原标题： 温州话“苞芦粟”考——兼论“玉米”词源

魏太迟

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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