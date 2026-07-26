中国新闻网 2026-07-26 10:56:27

据应急管理部网站消息，7月25日，国家防总办公室、应急管理部继续组织中国气象局、水利部、自然资源部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部等部门和广东、福建、山东等9个重点省份联合会商，研判今年第12号台风“红霞”和强降雨发展趋势，研究部署重点地区防汛防台风工作。国家防总办公室主任、应急管理部副部长兼水利部副部长陈敏主持会商。

会商指出，台风“红霞”将于25日夜间至26日早晨在香港到广东惠来一带沿海登陆，南海东北部、广东东部沿海、珠江口等部分地区阵风可达12-13级，广东、湖南、江西部分地区降雨量大，局地极端性明显，黑龙江、山东、河南等地近期持续降雨、强对流天气突出。

会商强调，要强化底线思维、极限思维，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，对各项防汛防台风工作再部署、再检查、再落实。要强化隐患排查，做好危险区域群众转移避险。全面掌握台风影响海域重点目标和人员底数，对山洪沟口、狭窄行洪道、老旧小区、养老机构、旅游景区等高风险区域人员进一步摸排，做到应转尽转、应转早转，确保不漏一户、不落一人，同时加强转移人员管理和物资供应保障。要强化灾情研判，做好易灾地区抢险救援力量准备。预置专业抢险队伍和应急救援力量，细化各类险情应急处置预案，备好“三断”情况下的保底通信装备和大型施工机械，确保灾害发生后快速调集力量、有序开展抢险。要强化全面防控，落实薄弱环节和重点领域防灾减灾措施。严防山洪地质灾害、中小河流洪水、中小水库出险以及城市内涝，落实好群测群防、工程巡查、应急抽排等措施，把水库安全摆在突出位置，确保运行正常、泄洪通畅。要强化责任落实，各级防汛责任人要下沉一线、靠前指挥，严格落实包保责任，确保预警“叫应”和人员转移避险工作到位。

来 源：中国新闻网

原标题： 台风“红霞”即将登陆 国家防总办公室持续调度部署防范应对工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com