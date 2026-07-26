伊朗革命卫队称摧毁11架美国战机和直升机
中国新闻网 2026-07-26 10:57:31
据伊朗塔斯尼姆通讯社25日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比表示，伊朗伊斯兰革命卫队在15天内摧毁了11架停放在美军基地内的美国战斗机和直升机。
图片来源：外媒报道截图
穆赫比还称，在伊朗发动的打击中，还摧毁了17架军用无人机(其中8架为全新无人机)，一架停放在机库内的F-15战斗机，一架P-8反潜巡逻机，一架C-17运输机和8架空中加油机。
目前，上述说法尚未得到美国军方证实。
来 源：中国新闻网
原标题： 伊朗革命卫队称摧毁11架美国战机和直升机
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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