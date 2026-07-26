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载有11名外国游客的快艇在印尼东部海域失联

央视新闻客户端 2026-07-26 10:59:09

　　据印度尼西亚方面25日消息，一艘载有11名外国游客的快艇在该国东部苏拉威西岛哥伦打洛省附近海域失联。目前，联合搜救队正在展开搜救行动。

来　源：央视新闻客户端

原标题： 载有11名外国游客的快艇在印尼东部海域失联

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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