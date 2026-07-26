学习强国温州学习平台 2026-07-26 12:09:11

到了新时代，永嘉与红原的携手奋进，成为浙川东西部协作的重要篇章。

7月的四川省阿坝藏族羌族自治州红原县，迎来了一年中最好的时节。

从成都一路向西直奔红原，海拔渐高，眼前尽是一片辽阔，天空湛蓝、草地绵延，风里带着青草和泥土的气息，也带着一簇簇小花摆动起来，偶尔绕过一条弯道，就能遇到几头牦牛悠闲地吃着草。种种不同于东部沿海地区的风土人情，让从温州永嘉赶来的孩子们挪不开眼。

红原是红色草原。红军曾在这里经历了艰难奋斗的岁月，1960年，周恩来总理将这里命名为红原县，寓意“红军长征走过的大草原”。到了新时代，永嘉与红原的携手奋进，成为浙川东西部协作的重要篇章。

施良达 摄

7月2日至3日，由红原县前方工作组、永嘉红原两地发改局牵头，红原县教育局承办的“小小石榴籽·暖暖永红情”永嘉—红原青少年“三交”主题活动举行，永嘉优秀亲子代表团远赴千里之外的红原高原，与当地少年共赴一场民族团结之约。

坐落在红原县邛溪镇的城关小学是一所多民族学校。永嘉的孩子们来到这里，与红原当地学生举行“手拉手”结对仪式。

彩笔、零食……包里装的都是孩子们喜爱的礼物。有小姑娘在心愿卡上写下“成为画家”的梦想，也有孩子认真记下彼此的联系方式，并约定今后要常联系，无论是线上联络，还是通过纸短情长的书信，友谊都能跨越山海。

特色藏族文化课堂在一片期待中热闹开讲。当地老师把教室变成了一个小小的藏文化世界，孩子们从一声“扎西德勒”开始，跟着老师一字一句地念起藏语的日常问候；或是握着笔，一笔一画地跟着老师写藏文。

孩子们争先恐后地穿起传统藏式服饰，音乐一响，大家便活跃起来，跟着新认识的红原小朋友踩着锅庄舞的节奏踢踏旋转，悠扬的藏家民歌与欢声笑语回响在蓝天绿草间，心里的距离早就悄悄拉近了。

日干乔湿地的风从过去一直吹到现在，当年，这里是红军长征穿越草地的核心区域，如今红军过草地纪念碑巍峨耸立。在这片红色沃土上，孩子们不再只是从课本里读到“长征”，而是站在了历史发生的现场，聆听那些浴血前行、军民同心的革命故事，长征精神在这一刻变得具体、滚烫，深深种进了每一个孩子的心里。

本次活动是东西部协作深化民族交融的生动实践。两地发改、教育部门表示，下一步将继续搭建常态化青少年交流平台，以少年友谊为纽带，持续拉紧永嘉红原协作纽带，让民族团结之花常开长盛。

当孩子们离开红原时，高原上的阳光依旧炽热地洒在无垠的草原上。土地以烧不尽、吹又生的盎然绿意迎接每一位来客，也以绵延不绝的生机诉说着：有些路，脚步虽已远去，但从未被遗忘。

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原标题： 从楠溪江到日干乔 永嘉红原两地青少年跨越山海牵手高原

作者：徐婷 陈慧静 施良达

本文转自：温州新闻网 66wz.com