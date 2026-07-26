瓯海新闻网 2026-07-26 14:18:54

7月23日，瓯海区委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示、重要文章精神，研究部署瓯海贯彻落实意见；研究部署经济和平安瓯海建设工作。

7月23日，瓯海区委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示、重要文章精神，研究部署瓯海贯彻落实意见；研究部署经济和平安瓯海建设工作。区委书记刘云峰主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记出席国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会时的重要讲话精神，对福建泉州晋江市一鞋厂火灾事故作出的重要指示精神，在《关于浙江推进共同富裕示范区建设进展情况的调研报告》上作出的重要批示精神，在《求是》杂志上发表的重要文章《做焦裕禄式的县委书记》精神。要推动科创能级跃升，建强“一港一谷五院”等创新平台，深化大孵化器集群新三年计划，加快打造一流创新生态。要筑牢安全生产防线，抓实“3030”闭环管控机制，常态化推进风险隐患排查整治。要提升共同富裕成色，深化“扩中提低”，全力推进“全域园博·强城筑梦”发展轴建设。要争做焦裕禄式干部，自觉践行心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒重要要求，牢固树立和践行正确政绩观，扎实办好十大民生实事。

会议还深入复盘上半年经济运行和平安瓯海建设情况，部署三季度攻坚任务。会议强调，要认清形势、正视差距，坚定奋起直追的信心决心，实打实抓项目、扩投资、促消费、稳外贸，以更优路径抓经济发展。要聚焦重点、靶向发力，打好稳进提质的攻坚大战，全力抓好工业稳增长、高质量投资、商贸提振、服务业发展、金融等工作。要强化担当、压实责任，凝聚实干争先的强大合力，强化精准施策、沟通对接，树牢实干导向，确保工作精准有效。要全面强化公共安全防控、持续夯实基层治理基础，统筹抓实生产、交通、食品、消防、校园等各领域安全治理，擦亮“瓯和调”品牌，不断提升基层治理精细化水平。

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原标题： 瓯海区委常委会召开会议

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