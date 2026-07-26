瓯海区融媒体中心 2026-07-26 15:23:00

7月23日，光粒科技AR智能眼镜研发制造中心签约落户瓯海，AI+AR智能运动眼镜领军企业的加入，为瓯海抢占智能眼镜产业新赛道注入强劲动能。

当前，智能眼镜正加速从技术探索走向规模化应用，成为眼镜产业转型升级的全新风口。从信息显示到人机交互，从运动健康到工业辅助，智能眼镜的应用场景不断拓展，市场前景广阔。瓯海作为“中国眼镜生产基地”，深耕眼镜产业40余年，年产值突破170亿元，产品销往全球百余个国家。今年2月，“瓯海眼镜”品牌入选工信部中国消费名品名单，是温州市唯一上榜品牌。

如今，瓯海眼镜产业正处在从传统制造向智能智造跨越的关键窗口期。如何打通从“传统镜架”到“智能终端”的“最后一公里”，是瓯海产业转型亟需破解的核心课题。光粒科技是国内AR智能眼镜领域头部科创企业，手握全息光波导、微纳光学加工、AI智能算法等全链路核心技术，具备成熟的消费级智能眼镜量产能力，核心技术壁垒突出。作为智能眼镜光学显示领域的核心技术企业，光粒科技在光波导显示关键技术上拥有自主领先优势，与瓯海眼镜产业的转型升级方向高度契合。

光粒科技AR智能眼镜研发制造中心项目创新采取“国资引导+社会协同”模式，由瓯海科技集团联合区内眼镜企业组建专项基金，落地投资超4000万元。光粒科技将提供全方位创新孵化支持，与眼镜企业优势互补，共同开发集视力矫正、健康管理、信息提示及场景交互服务于一体的时尚可佩戴智能眼镜产品，助力传统眼镜企业完成首副智能眼镜的设计、生产与市场化推广。

此次项目落地，将直接为瓯海导入高端光学研发能力与智能技术生态，有力补齐本地产业光波导显示核心技术短板。同时实现瓯海成熟制造资源与企业前沿科创技术的深度融合，带动本地眼镜企业向高附加值智能终端转型，完善智能眼镜全产业链布局。

随着光粒科技、回车科技、辰芯科技等一批优质项目相继落地，瓯海正加速构建“整机+配件+算法+应用”的智能眼镜产业生态圈，以智能化、高端化、品牌化为方向，推动传统眼镜产业向“新”跃升，全力打造全国智能眼镜产业发展新高地。

来 源：瓯海区融媒体中心

原标题： AI+AR！头部科创企业研发制造中心落户瓯海！

作 者：庄苗苗 许文星 黄子芮

本文转自：温州新闻网 66wz.com