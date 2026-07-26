央视新闻客户端 2026-07-26 16:31:44

记者从中国气象局获悉，台风“红霞”影响我国期间，气象科研人员首次采用蜂群无人机观测方式，针对台风登陆全过程开展高频率、多维度观测试验。这也是我国首次将蜂群无人机技术应用于台风过境全过程观测。

试验在位于深圳市大鹏半岛的中国气象局低空经济无人航空气象保障野外科学试验基地开展，其间，可持续同步获取台风过境影响前后低空温度、湿度、风场和湍流等关键气象参数的垂直廓线观测资料，同步采集记录无人机飞行姿态、航迹偏移、电量功耗变化等运行参数，系统探索极端天气过程无人机安全飞行的气象约束边界。

不同于传统单架无人机，蜂群无人机是多架搭载气象载荷的无人机组成的协同观测阵列，在空域内多点、多层同步开展大气要素探测，依靠机间协同实现低空三维空间高密度采样，可弥补单点探测局限，补齐近海低空观测短板，为提升台风监测预报能力提供关键实况资料，也为探索极端天气条件下无人机安全飞行边界积累科学数据。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 我国蜂群无人机首次实现台风过境全程立体观测

本文转自：温州新闻网 66wz.com